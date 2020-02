Municipales 2020 : Itxassou doit relever le dilemme du logement abordable

Des prairies qui descendent des crêtes de l'Artzamendi jusqu'en bord de Nive, l'image est bucolique, et pourtant, il n'y a plus que 52 agriculteurs à Itxassou en 2017, selon les chiffres de l'INSEE. C'est un peu plus qu'au précédent recensement, mais on ne dépasse pas les 3% de la population totale.

Itxassou offre un paysage agricole © Radio France - Bixente Vrignon

Une croissance lente

Avec 2.197 habitants aujourd'hui, la commune n'a même pas doublé sa population en un demi-siècle, la croissance est loin d'être fulgurante. Mais comme dans beaucoup d'autres communes, Itxassou ressent les germes du conflit sur le foncier : "Il faut du logement pour les jeunes qui arrivent dans la localité. Aujourd'hui, les revenus modestes doivent s'endetter pour trouver des terrains accessibles, et des terrains accessibles, il n'y en a pas beaucoup". Et certains expriment tout haut ce qu'on entend de plus en plus : "On est assez d'habitants ici, les Basques d'abord, il ne faut pas faire venir les gens de l'extérieur", tandis que d'autres reconnaissent que: "Il y a une grosse pression immobilière."

S'il y a un dossier qui fait l'unanimité, c'est la défense de l'identité et la langue basque, à préserver pour toutes les listes.