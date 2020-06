Municipales 2020 : Jean Denat réélu à Vauvert, après une soirée riche en rebondissements

Ça s'est joué à un cheveu près : le maire sortant de la commune de Vauvert, Jean Denat (Divers Gauche) bat ce dimanche son challenger du Rassemblement national, Jean-Louis Meizonnet. Les résultats sont très serrés : 51.58% des voix contre 48,42%. Jean Denat devance donc Jean-Louis Meizonnet de seulement 155 voix. Les bureaux de vote sont resté ouverts jusqu'à 20 heures : 56.49% des électeurs de la commune ont été aux urnes.

"C'est ma plus belle victoire" sourit Jean Denat. "Le Rassemblement National, il n'y a qu'au niveau local qu'on l'arrête. C'est la proximité qui humanise les gens. C'est une vision de l'Homme, une vision de Vauvert qui gagne ce soir."L'opposant Jean-Louis Meizonnet, admet une défaite, tout en saluant l'avancée du parti dans la commune. S'il ne s'opposera pas aux résultats, il dénonce "une propagande dans les magazines municipaux, et une affaire d'achat de voix en période électorale."

Une salle... deux ambiances

Le décompte des voix se fait au creux des tours de Vauvert, dans la salle Georges Bizet : aux portes de la salle, les militants des deux partis se toisent, à mesure que les résultats balancent. Dans la cour, quelques insultes commencent à fuser : finalement, des agents séparent les électeurs en deux groupes, de part et d'autre du bâtiment.

"C'est tendu. Jusqu'au bout, j'ai cru que Jean Denat risquait de perdre... ça c'est joué à peu. Trop peu" souffle Céline. Quant à Alex, il part dès l'annonce des résultats "Ça s'est joué à peu" déplore l'électeur de Jean-Louis Meizonnet. "Mais ça n'est que partie remise. On avance. Et on prendra Vauvert."