Municipales 2020 : Jean-Louis Louvel annonce sa candidature à Rouen

Rouen, France

Invité de France Bleu Normandie ce jeudi 29 août 2019, à 8h10, l'entrepreneur rouennais, Jean-Louis Louvel annonce qu'il est candidat à la mairie de Rouen.

A la question "avez vous pris vote décision ?", Jean Louis Louvel répond : "Oui je souhaite porter l'année prochaine un large rassemblement au service des Rouennais et des Rouennaises".

C'est peut-être la décision la plus importante que j'ai pris dans ma vie - Jean-Louis Louvel

"Dans toutes les activités, toutes les entreprises, dans tout ce que j'ai pu faire j'ai toujours prôné l'humain, le collectif, la proximité et le territoire. Dans le mandat de maire, tout y est", poursuit-il.

Jean-Louis Louvel indique qu'il a demandé l'investiture de la République en marche, qui doit statuer dans les prochains jours.

Le fondateur des palettes PGS avait dit en mai dernier lors d'une rencontre au club de la presse de Normandie "J'y pense fortement, j'ai envie de m'impliquer pour les Rouennaises et Rouennais. Il y aura une confirmation de ma part quand j'en aurai parlé à "ma chef" à la maison ! " L'heure était donc ce jeudi à la confirmation.

Cet été, le chef d'entreprise avait reçu le soutien du Modem et d'Agir. Aux scrutin des européennes en juin, il avait confié à France Bleu Normandie qu'il votait pour la liste de Nathalie Loiseau et Pascal Canfin. "Mon souci c'est le climat" avait-t-il dit.

Un self made man hyperactif

A Rouen, en quelques années, Jean-Louis Louvel a fait son trou et pourtant il est parti de rien. Le Normand a quitté l'école à 16 ans, sans diplôme et il a enchaîné les petits boulots : pompiste, tailleur de pierre, vendeur de parfum au havre. Au début des années 90, en 1993, avec deux amis, il crée son entreprise de fabrication et de reconditionnement de palettes en bois à Saint Etienne du Rouvray. C'est gagné : PGS est aujourd'hui leader français sur le secteur.

Le rugby et les media

La "machine Louvel" s'emballe : le self made man, qui prône l'humain, enchaîne les reprises d'entreprises dont en 2017 Paris Normandie. Il prend, aussi, les rênes du club de rugby de Rouen avec une ambition : faire de Rouen et de la Normandie une terre du ballon ovale et il s'offre la montée du club en Pro D2 au printemps. Avant d'annonce officiellement ce jeudi matin son départ en politique.