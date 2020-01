Un mois et demi avant le premier tour des élections municipales, la campagne a connu un rebondissement, attendu, à Clermont-Ferrand. Le député MoDem, Michel Fanget, vient de rallier la liste de Jean-Pierre Brenas (LR). Un accord de raison dans cette ville détenue par la gauche depuis 75 ans.

Municipales à Clermont-Ferrand : Jean-Pierre Brenas (LR) et Michel Fanget (MoDem) se pacsent

Jean-Pierre Brenas et Michel Fanget

"Nous annonçons que nous partons ensemble pour gagner Clermont-Ferrand". Le vœux est pieux. Car la capitale auvergnate est gérée depuis 75 ans par la gauche. Jean-Pierre Brenas, candidat LR, ne boude pourtant pas son plaisir. Ce ralliement est une aubaine pour le leader de l'opposition municipale. "Nous annonçons l'alliance au delà des sensibilités politiques" ajoute Michel Fanget.

Le rassemblement n'est pas la garantie d'un succès, mais c'est la condition préalable... Jean-Pierre Brenas (LR)

Une alliance de raison pour les deux opposants au Maire sortant, Olivier Bianchi (PS). Et une ambition commune désormais. Faire basculer un bastion historique de la gauche.

Michel Fanget, député MoDem © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Jean-Pierre sera le numéro 1 sur la liste, et moi le numéro 3" ajoute Michel Fanget. Le premier se voit à la mairie et le second à la métropole. Mais le challenge est de taille.

Jusque là, nous sommes toujours partis divisés et nous avons perdu... Jean-Pierre Brenas (LR)

Issus du milieu médical, Jean-Pierre Brenas (dentiste) et Michel Fanget (cardiologue) veulent incarner la société civile. "Il est temps de changer de gouvernance" dit le premier, "nous tendons la main à toutes celles et ceux qui considèrent que 75 ans de socialisme ça suffit" poursuit le second.

Jean-Pierre Brenas (LR) © Radio France - Jean-Pierre Morel

Les deux hommes travaillent toujours à la constitution de leur liste. "Ouverte" ajoute Jean-Pierre Brenas. "Mireille Lacombe nous soutient" poursuit Michel Fanget, sans certitude concernant celle qui affichait jusqu'ici son appartenance à la gauche. Rendez-vous le 20 février pour la présentation officielle du programme de campagne.