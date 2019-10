Municipales à Morières-lès-Avignon : Joël Granier brigue un quatrième mandat

Morières-lès-Avignon, France

Joël Granier l'affirme sans détour "les élections de 2020 n'auront rien à voir avec celles de 2014." C'est vrai, la donne politique a changé, les partis ne font plus recette et les attentes des citoyens sont plus pressantes. Conséquence, c'est à la tête d'une liste "Union citoyenne de Morières" que le maire sortant - ex PS - se présente donc pour la quatrième fois aux municipales des 15 et 22 mars prochains.

Une liste présentée comme plurielle, apolitique et résolument anti-Rassemblement national. La liste rassemblera des citoyens de gauche, encartés ou pas, des opposants d'hier, des Républicains, des membres d'En Marche et des représentants de la société civile.

Un programme construit avec tous les habitants

Joël Granier promet de "co-construire" son programme avec les habitants mais déjà, des priorités se dessinent : les transports en commun car "la réorganisation actuelle ne donne pas satisfaction" explique le candidat ; l'éducation (avec la construction d'une nouvelle école et d'un centre de loisirs) ; la sécurité ou encore le développement harmonieux et maîtrisé de la commune satellite d'Avignon, riche de 8300 habitants.

"Ce sera mon dernier mandat", Joël Granier.

Âgé de 66 ans, Joël Granier assure qu'il s'agira (en cas de victoire) de son dernier mandat. Il n'exclut pas non plus la possibilité de passer la main avant le terme de celui-ci. Le vice-président en charge de l'habitat et de la politique de la ville au Grand Avignon, garde aussi un œil sur l'avenir de la communauté d'agglomération. Il se dit "déçu" par l'attitude de la ville-centre ces dernières années, mais il assure qu'il soutiendra, à titre personnel, la maire Cécile Helle si elle décidait de se représenter.

Joël Granier, maire sortant et candidat : "j'ai le devoir de lutter contre le Rassemblement National" Copier

Joël Granier maire sortant et candidat : "je suis pour un développement maîtrisé de notre urbanisme" Copier