Municipales 2020 : Julien Odoul du Rassemblement National sera candidat à Sens

Sens, France

Julien Odoul a mis fin au suspens concernant sa candidature ce jeudi soir. Le conseiller régional sera bien candidat à Sens lors des élections municipales de mars prochain. Julien Odoul a annoncé qu'il briguera bien la mairie de Sens. "J’ai décidé de me présenter à Sens pour rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent changer notre ville et améliorer le quotidien des habitants", a déclaré Julien Odoul. Le chef de file du RN dans l'Yonne a beaucoup fait parler de lui en octobre dernier après une vidéo devenue virale. On y voyait Julien Odoul prendre à partie une femme voilée dans le public du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cette femme accompagnait une sortie scolaire. La vidéo et les propos de Julien Odoul avaient suscité de très vives réactions.

Déjà plusieurs candidats déclarés à Sens

La maire de Sens, Marie-Louise Fort, n'a pas encore annoncé si elle briguerait un nouveau mandat mais plusieurs opposants se sont déjà positionnés : notamment Claude Vivier Le Got, investie par la République en Marche au grand dam de la députée Michèle Crouzet, ex - LREM qui veut se lancer même sans l'investiture. Et Laurent Moinet de l'actuel groupe d'opposition, Le Bon Sens.