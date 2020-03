Municipales 2020 : Margueritte - Krimi : l'impossible alliance

Au lendemain du premier tour des élections municipales, et alors qu'un doute plane toujours sur l'organisation du second tour, David Margueritte et Sonia Krimi arrivés 2e et 3e à Cherbourg-en-Cotentin semblent dans l'incapacité de s'entendre pour éviter la réélection annoncée du maire sortant.