Municipales 2020 : l’ambiance générale et la sécurité de Saint-Etienne vus par les habitants

Saint-Etienne,ville ou la grande majorité des habitants se sentent plutôt bien, ville plutôt verte, loin des tracas des grandes agglomérations, mais qui n’est pas non plus exempte de soucis

Nous sommes allés à leur rencontre pour connaitre leurs préoccupations , leur ressenti sur l'ambiance du centre ville et sur les questions qu'ils se posent en matière de sécurité.

Des habitants qui racontent leur quotidien dans la ville Copier

Une centre ville aussi calme qu'il y parait ? © Radio France - Yves Renaud

La sécurité et la tranquillité font partie des préoccupations des habitants , mais tous les quartiers ne sont peut être pas logés à la même enseigne

La sécurité vue par les habitants Copier

Des sujets qui feront bien évidement partie du débat de Saint Etienne avant le premier tour le 12 mars prochain .

En attendant nous avons posé une question à chacun des candidats en lice sur le sujet.

Gaël PERDRIAU, le maire LR sortant rappelle que saint-Etienne, 13ème ville de France, a la 8ème police en taille (il affirme avoir doublé les effectifs et développé la vidéo surveillance). Il veut la renforcer notamment pour améliorer la sécuité des transports.

Le socialiste Pierrick Courbon veut lui une police municipale plus présente dans chaque quartier pour revenir à une présence de proximité et un travail d' îlotage de la police municipale.

Andrée Taurinya, tête de liste qui rassemble la France Insoumise, le NPA, les Gilets Jaunes et Sainté Debout veut également remettre des postes de police municipale dans les quartiers, pour plus de sécurité, mais aussi pour un accompagnement social.

La candidate du Front National, Sophie Robert, veut renforcer les troupes dans la police municipale et veut créer différentes brigades dédiées à différents types d'incivilités dans la ville.

Du côté d'Olivier LONGEON, le candidat d'Europe Ecologie les Verts, deux priorités : une police municipale plus présente dans les quartiers et, en matière de cadre de vie, une politique environnementale pour réduire la pollution de l'air.

Romain BROSSARD, le candidat de lutte ouvrière considère lui que pour améliorer le cadre de vie, il faut plus de propreté et plus de réactivité des services. et pour cela, il faut embaucher.

Patrick REVELLI, la tête de liste En marche, veut d'abord plus de sécurité dans les transports urbains . Il veut aussi renégocier les conditions de collaboration de la ville avec les services d'ordre qui dépendent de l'état .

enfin Zahra Bencharif, la tête de liste PRG, estime que la propreté laisse à désirer, notamment à cause des dépôts sauvages sur les trottoirs. Elle regrette que la municipalité actuelle ait supprimé la "brigade de l'environnement".