Municipales 2020 : l'inquiétude des commerçants de Saint-Benoît-du-Sault face à l'absence de candidats

Il reste moins d'un mois avant les municipales et les candidats au mandat de maire n'ont plus que jusqu'a jeudi 27 février pour déposer leur liste en préfecture. Si certaines communes croulent sous les listes ( il y en par exemple 7 à Châteauroux), d'autres n'en ont même pas une seule ! C'est le cas par exemple à Saint-Benoît-du-Sault, où les commerçants s’inquiètent.

Parmi eux, Joséphine patronne d'un bar "C'est la première fois que ça arrive, c'est triste". Une situation triste mais prévisible selon Hélène qui tient une mercerie "ça ne m'étonne pas, ici, on est en train de mourir, pas étonnant que personne ne veut être maire". Pour Joséphine, cette absence de candidat est injuste, elle se dit abandonnée par la mairie "on a deux bars-tabac, des boulangeries, une pharmacie, une école, une grande surface. Il reste des commerçants, il y a du potentiel ! Alors pourquoi personne ne se porte candidat ?"

Toutes les volontés sont les bienvenues

Si personne ne se présente d'ici jeudi, le 1er tour serait logiquement annulé, c'est ce que prévoit la loi pour les communes de moins de 1000 habitants (Saint-Benoît-du-Sault en compte 612), ce qui laisserait jusqu'au 2ème tour pour trouver un candidat. Toutes les candidatures sont les bienvenues, même les plus tardives car "c'est toujours ça de pris" estime la patronne du bar : "Déjà que personne veut y aller, on va pas mettre des bâtons dans les roues à la seule liste qui se présente, on fera avec !"

Le risque d'une dissolution

Si aucun candidat n'émerge, c'est la commune qui pourrait in fine être dissoute et rattachée au village voisin. Le scénario, rare en France, serait une catastrophe aux yeux des deux commerçantes "si on n'est même plus indépendants, c'est la fin du village" souffle Hélène, "Saint-Benoît-du-Sault fait tout de même partie des plus beaux villages de France, il mérite un chef. Pour moi, être rattaché à une autre commune franchement, ça me fout la trouille" renchérit Joséphine.

En début de semaine une réunion doit se tenir en mairie pour trouver une solution.