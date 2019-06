Municipales 2020 : la campagne commence à Mayenne avec deux candidats officiellement déclarés

Mayenne, France

A 9 mois des élections municipales, la bataille pour la succession de Michel Angot, un soutien d'Emmanuel Macron, vient de commencer. C'est officiel depuis ce lundi après-midi. Il y aura bien une liste LREM à Mayenne. Et c'est Josselin Chouzy, pompier professionnel, actuel adjoint au maire de Belgeard, qui la pilotera : "je suis fier. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire au-delà des divergences partisanes. Le bilan de Michel Angot est positif. Et mon projet s'inscrit dans la continuité. Mon but ne sera pas de déconstruire mais d'être plus innovant dans certains domaines".

à lire aussi Municipales 2020 : Josselin Chouzy officiellement investi candidat LREM à Mayenne

Autre candidat déclaré : un adjoint de Michel Angot. Jean-Pierre Le Scornet, conseiller régional socialiste, va battre, lui, aussi la campagne sous les couleurs d'une liste rassemblant diverses sensibilités de gauche. Contacté par France Bleu Mayenne, il a fait savoir qu'il lancerait sa campagne et présenterait son projet lundi prochain.

Une autre personnalité politique influente du département pourrait également partir à la conquête de la mairie de Mayenne : le député centriste Yannick Favennec. Pour l'instant, il n'a toujours pas dévoilé ses ambitions et ses intentions. Cela dit, en envoyant ces dernières semaines quelques messages sur les réseaux sociaux, le parlementaire laisse entendre que cette campagne municipale l'intéresse fortement. Comme tête de liste ? Rien n'est acté à ce jour.