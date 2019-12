Municipales 2020 : la campagne est lancée à Héricourt, trois candidats déclarés

Le maire sortant d'Héricourt, en Haute-Saône, le socialiste Fernand Burckalter brigue un deuxième mandat. Il a annoncé sa candidature et présenté son équipe ce mercredi. Deux autres candidats sont déja déclarés : le candidat du Front de gauche Gilles Lazar et le divers droite Patrick Adam.

Héricourt, France

Les élections municipales se préparent à Héricourt en Haute-Saône. Le maire sortant, le socialiste Fernand Burckhalter est entré dans la bataille ce mercredi, quelques jours après son principal opposant, Gilles Lazar, candidat du Front de gauche. Héricourt est une ville où la gauche est ultra majoritaire, puisque les deux tours se jouent souvent entre la gauche... et la gauche. Comme en 2014, avec ce face-à-face Burkhalter/Lazar, qui risque de se rejouer en 2020.

Pour lui, le changement climatique ça n'existe pas (G. Lazar)

L'un des thèmes de cette campagne de 2020 sera justement l'écologie. Gilles Lazar accuse le maire sortant d'ignorer totalement la dimension environnementale dans la gestion de la ville. "Il faut préparer notre ville au changement climatique, le Faubourg de Belfort a été requalifié, rénové, et on n'a pas planté un seul arbre", dénonce-t-il. "Planter des arbres, c'est aussi lutter contre l'effet du changement climatique qui est déjà en cours, mais le changement climatique il ne faut pas lui en parler, pour lui ça n'existe pas".

C'est faux, nous avons une longue tradition écologique ici à Héricourt (F. Burkhalter)

Le maire sortant, Fernand Burckhalter affirme au contraire que l'écologie a toujours été au cœur de sa politique. En témoignent selon lui de nombreuses réalisations. "Nous avons une longue tradition écologique, on l'a démontré avec les jardins familiaux, les jardins d'insertion en légumes bio (...) nous avons protégé deux zones humides, la plaine de la Lizaine sur 10 hectares, et la plaine de Bussurel, une partie de la Friche du Moulin (...) on va poursuivre en proposant deux parcs écologiques supplémentaires de 10 hectares chacun", annonce-t-il.

Un troisième candidat est déclaré à Héricourt pour ces élections municipales des 15 et 22 mars. Il s'agit de Patrick Adam liste divers droite d'union citoyenne, ex-Debout la France.