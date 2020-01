Municipales 2020 - La Châtre : Patricia Darré prend la tête d'une liste fusionnée avec Bruno Villatte

La Châtre, Indre, Centre-Val de Loire, France

"Nous nous sommes rendus compte que nous défendions les mêmes idées" déclare Patricia Darré pour expliquer cette fusion avec Bruno Villatte, l'autre opposant au maire sortant de La Châtre, Patrick Judalet. La rencontre s'est faite lors d'une manifestation pour la défense de l’hôpital de la commune.

Les deux candidats par ce choix évitent aussi de se neutraliser lors du premier tour et renforcent ainsi leur crédibilité en tant qu'alternative au "système" en place, "Un système vieux de 25 ans qui ne produit plus de résultats" analyse Patricia Darré qui prendra la tête de liste commune . "Ce qu'il y a d'important à retenir c'est que dans ces 2 listes nous avons des compétences, des complémentarités, j'anime, j'ai des idées et Bruno Villatte est un homme de dossier [...] Avec cette complémentarité on a trouvé qu'on avait des points forts à rassembler." poursuit la candidate.

Contournement de La Châtre

Cette fusion intervient quelques jours après l'annonce de l'abandon définitif par le conseil départemental d'un projet vieux d'une quarantaine d'années et porté encore récemment par Patrick Judalet : le contournement routier de La Châtre. "Je m'en réjouis" explique Patricia Darré pour qui cette solution était une aberration "On ne pouvait pas déverser les problèmes de La Châtre sur la commune voisine de Montgivray [...] C'est vrai que 2-3 rues à La Châtre sont impactées par cette situation mais nous réfléchissons à des solutions concrètes pour dévier ces camions. Une déviation obligatoire en essayant de joindre de bretelles qui contournent La Châtre. Je pense qu'il y a d 'autres solutions beaucoup moins coûteuses, beaucoup moins impactantes pour les communes avoisinantes"

Redynamiser la ville

Axe principal de la campagne l'attractivité de La Châtre. Selon la candidate, la ville du Sud de l'Indre qui a perdu 10% de ses habitants sur ces 10 dernières années a des atouts mais peine à les mettre en valeur. "Il y a beaucoup d'abandon de la ville, notre but c'est de lui redonner vie. Il faut revaloriser ce centre-ville. Tout est là mais on le voit plus !" explique Patricia pour qui le potentiel est noyé "On ne voit plus les habitants. Il va falloir redonner la vie faire en sorte que les habitants se réapproprient leur commune".