Municipales dans la Marne : la contre-performance du Rassemblement national

"Il faudra analyser les résultats à froid dans le département de la Marne ", ce sont les premiers mots du chef de file du Rassemblement national dans la Marne , Baptiste Philippot, à l'annonce des premiers résultats de ce second tour de scrutin. Lui-même candidat sur la commune de Suippes, il est crédité de près de 20% des votes. Cela reste beaucoup mieux que Pascal Erre qui se présentait sur Vitry-le-François et qui concentre sur son nom à peine 8 % des suffrages. Une contre-performance alors que RN remporte quelques villes en France. Notamment Perpignan, avec Louis Aliot. C'est la première victoire du Rassemblement national dans une ville de plus de 100 000 habitants. "Pourquoi des réussites ailleurs et pas ici?" on doit encore travailler dit Baptiste Philippot qui espère remobiliser pour les prochains scrutins à venir en 2021.

Tous les résultats de ce second tour de scrutin dans la Marne et les Ardennes

