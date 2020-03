Municipales 2020: la gauche est elle en position de récupérer le beffroi perdu en 1995 à Arras?

1995, le Parti Socialiste perd le beffroi d'Arras et le fauteuil qu'avait occupé Guy Mollet. Depuis le centre dirige la ville et le maire sortant, Frédéric Leturque, a même été réélu dès le premier tour en 2014. A la tête d'une équipe composée tant de gens de droite que de gauche il a même rallié à sa cause une élue de l'opposition qui a rejoint la majorité en cours de mandat.

Et pour les élections qui s'annoncent, Frédéric Leturque a encore créé la surprise: il a installé en position éligible une jeune femme porteuse d'une trisomie 21, c'est sans doute une première en France. Eléonore Laloux est âgée de 34 ans, elle travaille dans un hôpital privé d'Arras et elle veut être le porte-voix des personnes handicapées. "Je veux les représenter, je sais ce qu'ils ressentent et j'ai vécu ce qu'ils vivent". Eléonore aura en charge le dossier de l'accessibilité et de l'inclusion, "je sais qu'il y aura du boulot, mais rien ne me fait peur".

6 listes en compétition, dont 4 à gauche et le Rassemblement National qui entend jouer les arbitres © Radio France - Jade Peychieras

Face au maire sortant la gauche a redistribué les cartes. En 2014 ce sont les instances nationales qui avaient dicté la conduite à tenir, une liste commune entre les socialistes et les verts, emmenée par l'écologiste Hélène Flautre. Avec l'échec que l'on connaît et à peine plus de 16% contre 56 pour Frédéric Leturque. Aujourd'hui chacun part sous sa propre bannière.

C'est même le secrétaire fédéral du PS dans le Pas-de-Calais qui emmène une liste de rassemblement. Et juste derrière Thierry Occre, Catherine Génisson, ancienne sénatrice et députée elle a aussi été vice-présidente du Conseil Régional sous l'ère Percheron et secrétaire fédérale du Parti Socialiste. Un duo de choc alors que "la roue a tourné", selon Thierry Occre: "le parti que je représente est peut-être un peu fatigué, je suis quant à moi en très grande forme".

Il constate que si la façade est séduisante, les coulisses de la ville laissent à désirer. "Le Main Square, le festival du film... les arrageois n'en ont que faire, ils font surtout le constat que tout n'est pas rose dans la ville, sans jeu de mot"!

Quant aux écologistes, échaudés par l'expérience de 2014, ils mènent une liste autonome et indépendante. Et pour Grégory Watin "si toutes les listes ont dans leur programme un coin de verdure c'est bien que nous avions raison les premiers, alors quitte à faire une place à l'environnement autant la faire avec les écologistes".

Enfin deux autres listes représentent la gauche cette année, l'une soutenue par La France Insoumise et emmenée par Robert Roché, l'autre sous la bannière de Lutte Ouvrière avec Abmajid BELHADJ.

Quant au Rassemblement National qui a reconduit le conseiller municipal sortant Alban Heusèle, il entend bien surfer sur les résultats aux élections intermédiaires qui ont placé le parti de Marine Le Pen en arbitre omniprésent.