Municipales 2020 à Besançon : la liste " Besançon par nature " est lancée par Anne Vignot

"Besançon par nature", c'est le nom choisi ce samedi par la gauche bisontine pour les élections municipales, menée par Anne Vignot. Déjà constituée d'EELV, le PS, le PCF, Génération. s et l’association À gauche citoyens, elle a reçu les soutiens des radicaux de gauche, CAP 21 et Urgence Ecologie.

Besançon, France

La liste de rassemblement des écologistes et de la gauche menée par Anne Vignot à Besançon a dévoilé son nom, ce samedi au Scénacle. Il s'agit de " Besançon par nature ". Le rassemblement déjà constitué d'Europe Ecologie les Verts, le PS, le PCF, Génération. s et l'association A gauche citoyens, a reçu également le soutien ce samedi, des radicaux de gauche, CAP 21 et Urgence Ecologie.

Autour d'Anne Vignot, ce samedi au Scénacle ; Elise Aebischer de Génération.s, Abdel Ghezali, adjoint aux sports à la mairie de Besançon et 1er secrétaire fédéral du PS du Doubs, Christophe Lime du Parti Communiste, Pascale Billerey et Joseph Gosset de l'association A Gauche Citoyens, ainsi que Dominique Bourg, tête de liste Urgence écologie aux dernières européennes et Michel Cattin, président fédéral des radicaux de Gauche du Doubs. Ils ont rappelé leur union, la cohérence et la constance de leur pensée politique. " Une union de la gauche qui est une première dans une ville de plus de 100 000 habitants en France", rappelle Anne Vignot.

Travailler avec les citoyens

Avec son nom dévoilé, le rassemblement a rappelé son désir de mener à bien un programme basé sur l'écologie et le social ainsi qu"une transformation profonde de la société avec une participation plus accrue des citoyens. " Si nous remportons les municipales, nous organiserons tous les six mois, une table ronde, dans chaque quartier pour aller à la rencontre des bisontins et collecter leurs idées ", affirme Anne Vignot, la tête de liste.

Le programme et la liste dévoilés dès janvier

Le rassemblement n'a pas encore dévoilé la composition de sa liste. Il faudra attendre janvier prochain. " Un tiers de notre la liste sera des personnes de la société civile ", précise Anne Vignot. Les détails du programme seront également connus chaque jour dès janvier.