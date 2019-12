Municipales 2020 - La liste citoyenne et solidaire de Chambéry se trouve un local et 80 candidats potentiels

Elle a désormais pignon sur rue. La liste de gauche "Chambé Citoyenne" vient d 'ouvrir son local de campagne au 100 rue Croix d'or, dans le Vieux-Chambéry. Outre le local, elle présente son vivier, un "groupe-candidat" de 80 personnes, d'où seront issus en début d'année prochaine des porte-paroles, la liste définitive ( 49 + 2 suppléants) et une tête de liste, le nom qui sera sur le bulletin de vote.

Le 9 janvier 2020, une réunion du groupe devrait préciser la liste définitive et le programme.

Le local rue Croix d'Or © Radio France - Christophe Van Veen

Tirage au sort

Sabrina Haerinck 40 ans a été tirée au sort dans les listes électorales de Chambéry. Totalement inédit. "Chambé citoyenne" a pioché au hasard 300 personnes dans les listes électorales. Quatre ou cinq ont répondu au courrier et ont intégré le "groupe-candidat" . Notamment Sabrina. "J'ai cru que c'était une publicité et ça a failli passer à la poubelle. Mais en lisant, la démarche et les valeurs étaient très bien expliquées, je les ai contactés. On a envie de s'impliquer mais on est tout seul dans son coin. Il y a un an, j'ai manifesté avec le mouvement qui portait un certain gilet. Et la liste de Chambéry répond à ce qu'on attendait. Plus de représentativité des citoyens en direct. Plus de clarté aussi. Une solidarité. Parler à son voisin. L'envie de vivre ensemble, tous."

Sabrina Haerinck

Sabrina Haerinck est très sensible à l'économie sociale et solidaire. Et aux espaces verts pas assez développés à Chambéry, selon elle.

Une liste vraiment de gauche

Le crédo de cette liste, c'est la collégialité, rien d'individuel, et une alternative vraiment à gauche à Michel Dantin le maire sortant. Jean-Marc Constantin , 60 ans, douanier, ne mâche pas ses mots. "Michel Dantin a clairement une politique de droite. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous, nous ne multiplierons pas les caméras de vidéo-surveillance. Ce n'est pas notre conception de la liberté des personnes. La liberté, c'est de participer à des comités de quartier qui décident vraiment, qui mettent en oeuvre les choses."

Jean-Marc Constantin

Le programme est en cours d'élaboration. Des axes se dégagent déjà. Évidemment une participation citoyenne à tous les niveaux. Une priorité à la mobilité. Plus de gratuité.

Une alternative crédible qui prend son envol

Deux listes ("Grand Chambéry Solidaire" soutenue par le PC et "Mouvement Citoyen" soutenue par France Insoumise et Europe Ecologie les Verts) ont décidé de la jouer collectif, elles ont fusionné pour créer cette liste "Chambé Citoyenne". Dont le sous-titre est "Pour une ville solidaire et écologique".

Groupuscule utopiste ? "La dernière réunion a rassemblé 200 personnes. Nous avons un groupe de 80. Nous allons aller dans les quartiers, sur les marchés. Le local sera ouvert. Ce n'est qu'un début." explique, confiant, Martin Noblecourt, 30 ans. Le jeune homme a confiance dans une nouvelle façon d'aborder la politique "plus collective, plus humble". "Les récents événements politiques montrent un désir de renouvellement. Pas seulement des personnes. Des pratiques aussi."

Martin Noblecourt