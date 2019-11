Municipales 2020 : la liste "Laval, Ecologique et Solidaire" se lance dans la campagne

Laval, France

La liste "Laval, Ecologique et Solidaire" est issue d'une concertation à gauche sous l'impulsion du parti Europe Ecologie - Les Verts. Cette liste est candidate pour les municipales 2020 à Laval dans le but de proposer une alternative à l'équipe municipale actuellement en place et menée par François Zocchetto. L'ambition de cette liste est de montrer que "localement, il est possible de concilier l'écologie et la solidarité et d'avancer dans une transition écologique qui bénéficie au plus grand nombre". Cette liste sera menée par un binôme issue d'EELV : Florent Durrey et Isabelle Eymon. Florent Durrey est investi dans l'association "Place au vélo" et Isabelle Eymon est conseillère municipale d'opposition à Laval depuis 2018.

Pas d'alliance avec le parti socialiste

Des discussions ont eu lieu avec le Parti Socialiste afin de cherche le rassemblement et de ne présenter qu'une seule liste à gauche. Mais celles-ci n'ont pas abouti. "Il y a une manière de faire qui ne nous correspond pas" a expliqué Florent Durrey.

Le programme est en cours d'élaboration.

Les premiers noms

Florent Durrey, ingénieur (EELV)

Isabelle Eymon, professeure, conseillère municipale (EELV)

Adrien Deparis, gérant d'entreprise artisanale (Autre Concertation)

Camille Pétron, chargée de mission éducation populaire (PCF)

Patrice Morin, dirigeant associatif

Nadège Davoust, professeure

Guillaume Agostino, représentant en Mayenne Gauche républicaine & Socialiste

Catherine Roy, professeure des écoles

Michel Neveu, profession libérale (PRG - Le Centre Gauche)

Martine Queffelec, cheffe d'entreprise

Les cinq premières personnes ci-dessus devraient figurer dans cet ordre dans la liste qui sera présentée lors des élections municipales. Les membres de cette liste font appel à tous les citoyens et citoyennes engagés dans les associations et la vie lavalloise et qui se reconnaissent dans cette démarche à les rejoindre.