Municipales 2020 : la question des transports en zone rurale à Carhaix

Carhaix-Plouguer, France

Dans les zones rurales, la mobilité peut devenir problématique sans voiture, en matière d'accessibilité et de temps notamment. Pour faire changer les habitudes liées à la voiture, certaines communes incitent leurs habitants à utiliser d'autres moyens de transport. C'est le cas à Carhaix, dans le Finistère : depuis une quinzaine d'années, le réseau de bus "Hep le bus" est gratuit pour ses habitants.

Le maire sortant, Christian Troadec, se représente aux élections municipales de mars prochain sous la liste "Carhaix, ville dynamique et solidaire". L'élu souhaite davantage développer ce réseau, mais pour lui, un gros travail a déjà été fait en termes de mobilité dans sa commune. "Nous avons multiplié par 10 la fréquentation du bus et nous faisons en sorte que les gens puissent accéder facilement aux commerces, aux loisirs et à leur emploi grâce aux bus", souligne-t-il. Un système de transport à la demande est également mis en place à Carhaix pour 2€ l'aller/retour.

Étendre "Hep le bus", c'est aussi le souhait de Laure Boussard, tête de liste "Une dynamique de gauche pour Carhaix". "Il faudrait en faire profiter les communes limitrophes et aménager les horaires", glisse-t-elle.

Développer l'utilisation du vélo

L'enjeu de ces municipales 2020, c'est aussi la place du vélo dans les zones rurales. "L'idéal serait de développer les activités liées au vélo. Nous voulons mettre en place un plan vélo et créer des pistes cyclables, mais aussi des voies douces pour permettre des espaces sécurisés aux piétons", indique le maire Christian Troadec.

Même constat du côté de la candidate Laure Boussard : "Nous voulons faciliter les transports piétonniers et cyclistes, pour qui c'est compliqué actuellement. À commencer déjà par la création de trottoirs et de pistes cyclables que l'on attend depuis un moment dans la commune."

S'ouvrir au train

Autre question du côté des transports : le train. Christian Troadec, le maire sortant et tête de la liste "Carhaix, ville dynamique et solidaire" souhaite s'ouvrir à Paris et à l'Europe. "Et pour cela, l'idée c'est de développer les activités ferroviaires pour relier Carhaix à Guingamp et donc au TGV, avec une ligne plus dense", avance l'élu.

Du côté de Jérôme Yvinec, tête de la liste "Un temps d'avance pour Carhaix-Plouguer", l'idée c'est d'utiliser le train pour joindre facilement d'autres villes bretonnes. "Par exemple, être proche de Rennes et de Guingamp a un intérêt pour nous. Nous voulons faire venir des entreprises, notamment des start-up, pour optimiser la ligne Carhaix-Guingamp, qui est actuellement une voie de train privée", avance le candidat. Jérôme Yvinec ajoute qu'un travail a déjà commencé avec cette entreprise : "Nous élaborons un projet de train-taxi qui prendrait une quinzaine de passagers de manière très régulière sur cette ligne Carhaix-Guingamp." Le candidat n'en dira pas plus sur le projet, mais une chose est sûre, il faudra encore attendre avant qu'il ne soit développé.