Municipales 2020 : la ville de Lorient, historiquement à gauche, va-t-elle basculer ?

À Lorient, huit listes sont en compétition pour les prochaines élections municipales, dont plusieurs orientées à gauche. Les maires de la ville sont encartés Parti socialiste depuis le début des années 1900 et sans interruption depuis 1965. Parmi eux notamment, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des affaires étrangères, élu dans la ville entre 1981 et 1998.

Le maire sortant, Norbert Métairie (PS), ne se représente pas après 22 ans de mandat. En tout cas pas en tête de liste. S'il n'a pas désigné officiellement de successeur, il apparaît dernier sur la liste "Bien vivre Lorient" de l'un de ses adjoints, Bruno Blanchard. Pour le candidat, cette liste divers gauche revendique un héritage de la majorité sortante. Quatorze élus de l'équipe actuelle en font d'ailleurs partie. "Lorient a une histoire de ville ouvrière et elle le reste toujours dans sa mentalité. Dans sa vie de tous les jours, c'est une ville solidaire et proche des gens, c'est ce que nous portons dans notre projet", précise-t-il. Le candidat insiste sur la continuité de la politique actuellement menée : "Mais avec une rupture bien sûr, avec une nouvelle équipe aussi, mais nous sommes toujours dans une idée de solidarité."

Bruno Blanchard, adjoint à la Ville soutenu par le maire sortant, présente la liste "Bien vivre Lorient". © Radio France - Adeline Divoux

Innover avec la République en Marche

Un autre adjoint au maire, Laurent Tonnerre, se présente avec "Demain Lorient". Cette liste est, quant à elle, soutenue par la République en Marche et par Jean-Yves Le Drian. "Il y a également beaucoup de personnes issues de la société civile dans la liste", précise Laurent Tonnerre. Le candidat souhaite innover par rapport au mandat du maire sortant. C'est en tout cas la raison pour laquelle il se présente en face d'autres listes de gauche. "Cela peut porter à confusion pour les électeurs, puisque l'on a tellement été habitué à un confort avec deux camps. On a toujours considéré que Lorient était à gauche depuis cinquante ans. Néanmoins, j'ai toujours mes valeurs de gauche, mais je suis prêt à travailler avec des gens d'autres horizons dès lors que l'on se retrouve sur un projet local et sur un esprit progressiste", indique-t-il.

Laurent Tonnerre, autre adjoint au maire sortant, se présente avec la liste "Demain Lorient", soutenue par LREM. © Radio France - Adeline Divoux

Le candidat ajoute : "Cela a toujours été ma philosophie et c'est celle de Jean-Yves Le Drian en fait. Notamment être capable à un moment donné, pour les intérêts d'un territoire, de transcender de vieux clivages et de travailler ensemble pour progresser."

Le PS soutient "Lorient en commun"

Si le maire sortant apparaît sur une liste divers gauche, le PS dont il fait partie, soutient pourtant une autre liste, celle de Damien Girard. "Lorient en commun" est également soutenue par EELV, et l'UDB notamment. Pour le candidat, la couleur politique de la ville devrait rester à gauche malgré la division marquée par la présence de plusieurs listes. "Rien n'est jamais sûr en terme électoral, donc il faut faire attention", glisse-t-il.

La liste "Lorient en commun" de Damien Girard est soutenue par le PS, mais aussi EELV, PCF et UDB notamment. © Radio France - Adeline Divoux

Mais Damien Girard reste confiant : "Pour le moment, j'ai construit un large rassemblement autour de ma candidature, qui permet, on l'espère, de maintenir la ville à gauche, mais surtout de reconstruire la gauche autour de la question écologique, de la question des impératifs climatiques et sociaux qui s'imposent à nous. On veut en faire une opportunité pour le territoire."

L'opposition veut profiter de la division de la gauche

Quant à Fabrice Loher, le chef de l'opposition, il compte bien profiter de cette division de la gauche pour remporter ces élections. Sa liste "Unissons Lorient" est soutenue par les Républicains, le MoDem et l'UDI. "La fonction de maire sortant est un réel avantage et le fait qu'il n'y en ait pas a beaucoup ouvert le jeu. Pour ma part, les Lorientais me connaissent, je suis investi sur la ville depuis plusieurs années dans des fonctions d'opposition", lance-t-il. Le candidat estime proposer un réel projet pour redynamiser Lorient : "Nous avons également une très belle équipe. Nous avons rassemblé des compétences en matière de développement économique, de sécurité, d'énergie et de transition écologique."

Fabrice Loher, chef de l'opposition depuis 3 mandats, est à la tête de la liste "Unissons Lorient", soutenue par les Républicains, le MoDem et l'UDI. © Radio France - Adeline Divoux

Le Rassemblement national a également espoir que la ville bascule à droite. Le parti est représenté par Christian Mouton avec la liste "Aimer Lorient". "Cette élection est exceptionnelle, huit listes ça fait du choix ! Cela fait que beaucoup de voix risquent d'être dispersées, mais je pense que le nombre de listes va mobiliser davantage d'électeurs. Il y a une opportunité pour nous", glisse le candidat.

Trois autres listes se présentent à Lorient, mais sans étiquette. "Lorient nouvelle ère", avec David Grégoire en tête de liste. Si la liste n'a pas d'étiquette, elle veut rassembler la droite modérée et le centre. Quant à la liste "Énergies citoyennes", portée par Jean-Philippe Olivieri, elle est uniquement composée de citoyens de la société civile. Hassan Dibesse, de son côté, se présente avec la liste "Redonnons un avenir à Lorient."