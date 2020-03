Municipales 2020 : le 5em débat France Bleu - La Tribune - Le Progrès à Firminy

Le Corona-Virus et ses conséquences sur le scrutin, la situation politique tendue dans la ville du fait du maintient du maire sortant, la sécurité dans la ville , les aides au commerce et le développement du tourisme, tous ces thèmes ont été abordés au cours du débat

Pour la première fois de puis 50 ans , il y a donc 4 candidats en lice pour cette élection 2020 à Firminy.

Marc PETIT, le maire sortant, 52 ans, ex communiste, mais qui a perdu l'investiture officielle et qui se présente sous une appellation divers gauche et qui brigue ici un troisième mandat.

Marc PETIT le maire sortant © Radio France - Yves Renaud

Anne Sophie PUTOT, 34 ans agent de la fonction publique , la benjamine de ce scrutin, pour une première candidature aux municipales. Elle appartient au parti communiste et se présente avec une liste d'union de la gauche.

Anne Sophie PUTOT © Radio France - Yves Renaud

Julien LUYA , 44ans, assistant parlementaires du député les républicains, Dino CINIERI, il se présente lui avec une liste clairement de droite. Il est conseiller municipal d'opposition sortant.

Julien LUYA, conseiller d’opposition sortant © Radio France - Yves Renaud

enfin Christian BOURBON, 68 ans, le doyen de ce scrutin. Commissaire aux comptes, c est sa première expérience dans une élection. Il est adhérent de la République en Marche, mais se présente avec une liste ouverte.

Christian BOURBON © Radio France - Yves Renaud

L'intégrale du débat à écouter ici :

Le 5em débat des municipales France Bleu - La Tribune - Le Progrès à Firminy Copier

Le prochain débat des municipales 2020 ce sera à Saint Etienne, vendredi soir, en direct entre 19h et 20h30.