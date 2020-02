Municipales 2020 : le "Bordeaux Quiz" de Nicolas Florian

A moins d'un mois du premier tour des élections municipales 2020, le maire sortant et candidat à Bordeaux Nicolas Florian s'est prêté au jeu du "Bordeaux Quiz" de France Bleu Gironde. Il se livre sur sa son parcours, ses préférences et sa vision de Bordeaux. Découvrez ses réponses.

La tête de liste "Ensemble, faisons-nous confiance"

Invité début février de France Bleu Gironde, Nicolas Florian veut pouvoir gérer les problèmes de mobilité et logement au delà des frontières de Bordeaux Métropole, pour trouver un équilibre "plus prononcé" entre les territoires. C'est, selon lui, cette vision plus large qui le différencie de ses adversaires, ainsi que son "expérience" de maire depuis presque un an.