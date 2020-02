Municipales 2020 : le "Bordeaux Quiz" de Philippe Poutou

A moins d'un mois du premier tour des élections municipales 2020, le candidat à la mairie de Bordeaux Philippe Poutou s'est prêté au jeu du "Bordeaux Quiz" de France Bleu Gironde. Il se livre sur sa son parcours, ses préférences et sa vision de Bordeaux. Découvrez ses réponses.

Invité début février sur France Bleu Gironde, Philippe Poutou a pour objectif de franchir la barre des 10% pour atteindre le second tour, avec sa liste de militants issus de la contestation sociale. Le collectif veut notamment contrer les politiques ultra libérales et rendre accessible à tous les besoins fondamentaux de la vie comme la santé, la culture et proposer la gratuité des transports en commun.