Municipales 2020 | Le coronavirus affecte-t-il le taux de participation ce midi dans le Poitou ?

Dernière minute : Le taux de participation à midi dans la Vienne s'élève à 22,72%, soit 4 points de plus qu'en 2014. Dans les Deux-Sèvres, il est de 19,37%, alors qu'il y a six ans il était à 25,19%, c'est presque six points de moins. Au niveau national également la tendance est à la baisse puisque les chiffres officiels évoquent 18,38% de participation ce midi en France. Il était de 23,16% à la même en 2014.

Les électeurs se sont diversement déplacés aux urnes dans le Poitou

Comme partout en France, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures ce matin dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Premier tour des élections municipales 2020 sur fond d'épidémie de coronavirus. Les autorités ont rappelé que toutes les mesures de sécurité ont été prises et renforcées pour éviter d'éventuelles contaminations au Covid-19. Est-ce que cela a suffi à rassurer les électeurs Poitevins ? On aura de premiers éléments de réponse avec le taux de participation à la mi-journée dans le Poitou.

Hygiène et sécurité renforcée

Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'à Poitiers, ville-préfecture de la Vienne, les chiffres étaient plutôt stables à 10h ce dimanche matin : 8,22% de votants contre 8,14 il y a six ans. Dans les différents bureaux de vote du Poitou où nous avons pu nous rendre en tout cas, toutes les mesures de sécurité anti-coronavirus étaient respectées : isoloirs tournés, marques au sol pour respecter les distances de sécurité, gel hydrolalcoolique et lingettes à disposition.

Gestes barrières respectés dans les bureaux de vote du Poitou

L'ambiance était cependant un peu particulière, on a pu le constater dans un des bureaux de vote de Buxerolles, près de Poitiers. Les votants qui se croisent à pied ce matin aux abords du bureau de vote font des écarts un peu plus conséquents que d'habitude pour éviter de se frôler. Ceux qui se connaissent se saluent de loin et respectent une certaine distance de sécurité quand ils se parlent.

Quelques récalcitrants

Il y a tout de même cet électeur, d'une soixantaine d'années, qui tend la main à un assesseur qu'il connaît provoquant un peu de gêne. Celui-ci se recule, et la femme de l'électeur le houspille : "Mais tu sais bien qu'on se sert plus la main, voyons !" Moment de flottement, petit sourire pour dédramatiser. Un peu plus tard, un assesseur à l'émargement crie un peu plus fort pour dire "stop"! Trop de monde dans la salle, il faut réguler à l'entrée. Par terre, des marques au sol pour garder les distances de sécurité, des isoloirs tournés, des assesseurs qui ne touchent pas directement par les cartes d'électeurs et d'identité : Les électeurs les leur tendent, et ils vérifient le tout. Il faut quand même signer la feuille d'émargement (avec son propre stylo de préférence) puis passage aux toilettes vivement recommandé pour se laver les mains au savon avant de repartir.