Municipales 2020 : le député Guy Teissier candidat pour conduire la liste LR dans les 9/10 à Marseille

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Guy Teissier a annoncé officiellement sa candidature pour conduire la liste LR dans le secteur des 9-10 à Marseille (Bouches-du-Rhône) aux prochaines Municipales "dans un esprit de concorde et là où je pense être légitime" a insisté le député LR. Guy Teissier a également estimé "envisageable" d'être maire de la deuxième ville de France. "Je soutiens Martine Vassal qui fait un travaim formidable mais la loi lui permettra-t-elle de cumuler le poste de maire de Marseille et de présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence ?" s'est interrogé Guy Teissier

"Si nous perdrons le Ve secteur nous perdons la majorité municipale"

Guy Teissier qui a été maire de ce secteur entre 1995 et 2014 avant de laisser la main à Lionel-Royer Perreaut (LR) a estimé que les conditions étaient réunies pour faire acte de candidature dans le Ve secteur de Marseille, le plus grand en superficie. "On me dit que la majorité pourrait perdre ce secteur" a expliqué l'élu. "Si nous perdons le secteur des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille, nous perdons la majorité municipale" a-t-il prévenu avant de dresser le paysage politique marseillais : "la famille des Républicains et du Centre se trouvent dans une situation inédite avec le départ annoncé de Jean-Claude Gaudin. On a une gauche traditionnelle qui s'étiole et qui périclite. On a l'émergence de la France insoumise. On a le parti du président de la République et un Rassemblement national qui engrange les intentions de vote d'une façon incroyable pour les élections européennes". "Ce mouvement dans un paysage politique bouleversé attise des ambitions légitimes."

Et Lionel Royer-Perreaut?

Alors que Lionel-Royer Perreault maire des 9-10 à Marseille a annoncé sa candidature, Guy Teissier a convenu qu'"il travaille beaucoup, qu'il s'applique. Je l'ai beaucoup aidé. Je lui ai laissé les rênes de la mairie. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'installer. Mais il y a le temps de la gestion et celui du politique. Et là je pense que nous entrons dans une phase très politique".