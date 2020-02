Municipales à Montpellier : le grand oral des candidats

Dix candidats à la mairie de Montpellier ont accepté de débattre sur les grands enjeux économiques pour la ville pour les années futures à l'invitation du Cercle Mozart. Le maire sortant Philippe Saurel et le candidat du rassemblement national ont décliné l'invitation.

Le Cercle Mozart de Montpellier (association loi 1901, dont le but est de favoriser les échanges d’idées et d’expériences) invite ce mercredi soir tous les candidats aux élections municipales de Montpellier à venir débattre des grands enjeux pour la ville de demain. Débat organisé en public au Corum de Montpellier en partenariat avec France Bleu Hérault, Midi Libre et Métropolitain.

Dix candidats ont accepté l'invitation : Mohed Altrad (Le cœur et l'action), Michaël Delafosse (la gauche qui nous rassemble), Alenka Doulain (Nous Sommes), Rémi Gaillard (N'importe qui), Alex Larue (Pour Montpellier il est temps de changer), Coralie Mantion (Chosir l'écologie pour Montpellier), Kamy Nazarian (Montpellier l'exemplaire), Clothide Ollier (L'écologie en commun), Jean-Louis Roumegas (Ecologie pour tous), et Patrick Vignal (Montpellier en capitale).

Le maire sortant Philippe Saurel a refusé l'invitation (il ne souhaite participer à aucun débat avant le premier tour), conséquence, le candidat du Rassemblement National Olaf Rokvam a lui aussi annoncé qu'il ne participerait plus à aucun débat.

Les candidats seront interrogés sur les enjeux environnementaux, sur l'image qu'ils souhaitent donner à Montpellier, sur l'attractivité économique de la ville et sur la revitalisation du centre ville.

Un débat à vivre en direct ici dès 19h.