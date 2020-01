Municipales 2020 : le maire d'Amiens perd un soutien

Amiens, France

La décision a été mûrement réfléchie. Pascal Fradcourt annonce à France Bleu Picardie quitter le groupe "Rassemblés pour Amiens", l'équipe constituée en 2014 pour les élections municipales avec Brigitte Fouré pour tête de liste. Le vice président en charge du développement économique et de l'emploi en a informé ce mercredi soir le maire d'Amiens. Il quitte le groupe mais conserve son mandat jusqu'au mois de mars.

Déçu et frustré

Après six années dans les rangs de la majorité, Pascal Fradcourt s'avoue déçu par le manque de dialogue. "On doit travailler ensemble, il faut une bonne ambiance et se voir souvent" explique l'élu également entrepreneur qui regrette, dans un communiqué, que "Brigitte Fouré décide seule dans son bureau, sans dialogue et sans concertation".

C'est important de partir avec du neuf _Pascal Fradcourt

Après une première rencontre mi-décembre avec Fanny Ruin qu'il connait déjà bien en tant que présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens, Pascal Fradcourt décide de se lancer à ses côtés pour les élections municipales de mars 2020. Aujourd'hui, Fanny Ruin n'est pas élue, "c'est quelqu'un de neuf dans ce milieu". Un bon point pour le président du Mouvement Radical dans la Somme qui se dit prêt à mettre son expérience au service de cette candidate. Il promet de veiller à ce que ses engagements auprès des amiénois "soient cette fois-ci respectés" en cas d'élection.

Le maire d'Amiens dit prendre acte de la décision de Pascal Fradcourt. Brigitte Fouré reste dit-elle "concentrée et mobilisée au service des amiénois" à qui elle présentera prochainement "une liste de large rassemblement".