Municipales à Ceaulmont : le maire officiellement en course pour un neuvième mandat

Elu depuis 1971, c'est le plus ancien maire de l'Indre

Ceaulmont, France

Il y a quelques semaines encore, l'édile hésitait. Avec presque un demi siècle passé dans le fauteuil de maire de Ceaulmont (Indre), Pierre Petitguillaume ne savait pas s'il avait vraiment envie de repartir, pour six nouvelles années à présider le conseil municipal. Et puis finalement, si ! "C'est vrai que je me suis posé la question. Mais j'ai le soutien de jeunes, de mon entourage, de la population, alors j'y vais ! J'ai l'énergie qu'il faut, croyez moi !"

Élu en 1971 le plus jeune maire de l'Indre

A 77 ans, celui qui a été en 1971 le plus jeune maire de l'Indre, ne manque ni d'enthousiasme ni de projets. Surtout, il met en avant son attachement quasi viscérale à sa commune : "Je les connais tous, on a partagé tellement... Les fêtes, les mariages... Je les ai tous mariés ou presque. Et maintenant, je marie les petits enfants... "

Avec à ses côtés une équipe déjà prête à repartir, Pierre Petitguillaume pourrait, qui sait, battre un jour le record de longévité détenu pour l'instant par un maire de Bourgogne qui, au 19ème siècle, est resté élu 72 années consécutives...

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.