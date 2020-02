Le maire de Montpellier Philippe Saurel mis en examen pour diffamation

Montpellier, France

Philippe Saurel, le maire de Montpellier et président de la Métropole, s'est rendu ce mardi matin en fauteuil roulant au palais de justice de Montpellier, toujours en convalescence après son opération du genou début janvier. Il a été mis en examen pour diffamation après la plainte de sept maires et deux conseillers* de la Métropole de Montpellier.

C'est l'affaire de la fameuse lettre envoyée début 2019 par Philippe Saurel aux habitants de plusieurs communes de la métropole dans laquelle il reprochait à leurs maires de ne pas avoir voté le budget 2019. Les élus visés par ce courrier ont déposé plainte pour prise illégale d'intérêt et diffamation.

Ils considèrent en effet que l'utilisation des moyens de Montpellier-Métropole-Méditerranée (l'impression et la distribution de la lettre) à des fins politiciennes, constitue une infraction. Ils n'ont pas non plus apprécié les propos de Philippe Saurel et son interprétation de leur vote quand ils se sont prononcés contre le budget 2019 de la métropole il y a quelques semaines.

Ce mardi matin, Philippe Saurel était convoqué dans le cadre de la plainte pour diffamation. La mise en examen est automatique dans ce type de dossier, c'est ensuite au juge d'instruction de mener l'enquête pour savoir s'il y eu ou pas diffamation. Philippe Saurel dénonce une nouvelle fois une manœuvre politicienne, et rappelle qu'il a lui aussi porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Cette convocation du maire de Montpellier par la justice intervient en pleine campagne pour les municipales, alors que Philippe Saurel n'a toujours pas fait savoir s'il serait candidat à sa propre succession. Les médecins doivent se prononcer ce mercredi sur sa capacité à reprendre la marche avec des béquilles ou pas.

C'est l'avis des médecins qui sera déterminant, selon Philippe Saurel, qui a d'ores et déjà prévu un point presse ce mercredi pour communiquer sur son état de santé. Dira t-il enfin à cette occasion s'il est candidat ?

* Les sept maires et deux élus qui ont porté plainte sont Cyril Meunier, maire de Lattes, Michèle Cassar, maire de Pignan, Pierre Bonnal, maire du Crès, Pierre Dudieuzere, maire de Vendargues, Joël Raymond, maire de Montaud, René Revol, maire de Grabels, Isabelle Touzard, maire de Murviel-lès-Montpellier, Catherine Dardé, conseillère municipale de Castelnau-le-Lez et Thierry Dewintre, conseiller métropolitaine de Castelnau-le-Lez.

