Municipales 2020 : le maire de Roanne entre en campagne avec un nouveau livre

Yves Nicolin sort son quatrième livre ce mercredi intitulé "2020 ensemble pour un nouveau projet". Le maire de Roanne (Loire) fait le bilan de son mandat et explique son nouveau projet aux Roannais.

Yves Nicolin débarque en librairie ce mercredi. Le maire de Roanne sort son quatrième livre intitulé "2020 ensemble pour un nouveau projet". L'élu tire le bilan de son mandat et explique son nouveau projet aux habitants en vue des élections municipales de l'an prochain.

"On ne peut pas à travers un simple tract exprimer tout ce qu'on a envie de dire" — Yves Nicolin

Avant l'élection municipale de 2014, Yves Nicolin avait déjà raconté son projet à travers un livre. Il répond cette fois-ci aux questions de la journaliste Sophie Tardy. Le maire, qui brigue un troisième mandat, explique d'abord ses motivations " On ne change pas une équipe qui fait gagner notre ville", répond-t-il dans l'entretien avec un brin d'humour. Le maire ne veut pas avoir "un sentiment de mission inachevée et de travail inaccompli en totalité".

"Je pense in fine que seulement deux ou trois listes se dresseront en face de celle que je conduirai " — Yves Nicolin

Le maire salue le travail de son équipe et évoque également ses adversaires " Je pense in fine que seulement deux ou trois listes se dresseront en face de celle que je conduirai. Il est important qu'elles se fassent une place et que les médias les invitent dans le débat".

"Ce n'est pas l'étiquette qui va faire la politique de la ville" — Yves Nicolin

L'élu reste encarté chez Les Républicains mais refuse de mener une campagne politique " J'ai toujours mené des campagnes électorales municipales sans étiquette [...] ce n'est pas l'étiquette qui va faire la politique de la ville, on a pas à Roanne une gestion de droite ou de gauche". Yves Nicolin dit ouvrir sa porte à "tous ceux qui apportent une compétence à l'équipe". Il dévoilera sa liste en janvier prochain.

Son livre, vendu dix euros, est disponible dans les librairies roannaises à partir de ce mercredi 3 juillet.