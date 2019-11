L'actuel maire de Périgueux, Antoine Audi, confirme ce jeudi matin sa candidature à un second mandat. Le maire LR lance officiellement sa campagne, intitulée "J'aime Périgueux, je vote Antoine Audi et son équipe".

Municipales à Périgueux : Antoine Audi confirme sa candidature à un second mandat

Périgueux, France

Le maire Les Républicains de Périgueux, Antoine Audi confirme ce jeudi 21 novembre qu'il est candidat à sa propre succession. Antoine Audi a lancé officiellement sa campagne, "J'aime Périgueux, je vote Antoine Audi et son équipe" ce matin lors d'une conférence de presse au restaurant "La Péniche" à Périgueux.

"Fiers de notre bilan"

"L'équipe est très fière de son bilan", indique en ouverture de la conférence de presse Antoine Audi. "On a réveillé Périgueux, par nos animations, nos travaux, la structuration de la ville", liste le maire LR de Périgueux. Un bilan qui confirme sa volonté de briguer un second mandat. En 2014 déjà, il avait clairement indiqué qu'il souhaitait faire "un mandat de 12 ans" et donc se représenter.

Le projet Montaigne est un atout pour ma campagne" - Antoine Audi, candidate à sa réélection.

Parmi les priorités de l'élu s'il l'emporte en mars prochain, il note deux projets importants : _"la manufacture gourmande et le quartier Montaigne_. Cible de nombreuses critiques, le futur village commercial appelé "projet Montaigne" par la majorité en place, "n'est pas un handicap à [ma] campagne électorale", selon Antoine Audi. L'élu estime au contraire qu'il s'agit d'un atout, car "les Périgourdins en ont marre d'aller faire leurs courses en périphérie de Périgueux", considère-t-il, précisant que le projet est actuellement "bloqué par les recours administratifs et les échéances électorales". Antoine Audi s'est refusé à donner un quelconque calendrier pour le début des travaux.

Neuf listes à Périgueux

Avec la liste d'Antoine Audi, il y a désormais neuf listes déclarées à Périgueux pour les municipales de mars prochain. Pour Antoine Audi ce n'est pas un problème. Il ajoute même qu'il "ne [lui] manque plus qu'une liste gilets jaunes". Il raille également les deux listes conduites par deux de ses anciens adjoints, Laurent Rouquié et Elisabeth Dartencet, démissionnaires après des désaccords sur le projet Montaigne et le mode de gouvernance de l'élu.

La liste d'Antoine Audi n'est pas encore officiellement constituée. Elle sera tout de même constituée de _"périgourdins, impliqués dans le monde associatif et citoyen"_affirme le candidat aux municipales de 2020. il repartira sans doute avec certains de ses adjoints actuels, Aurélien Jardy ou encore Marie Hélène Boras.