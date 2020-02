Municipales 2020 : le maire sortant de Chamonix soutenu par LREM

Haute-Savoie, France

Depuis lundi soir, son nom apparaît en bas de la nouvelle liste des candidats investis ou soutenus en Auvergne-Rhône-Alpes par La République en Marche. Eric Fournier, maire sortant et candidat les 15 et 22 mars prochains lors des élections municipales à la mairie de Chamonix-Mont-Blanc est désormais soutenu par LREM. "Ce n'est pas une investiture", tient à préciser celui qui brigue un troisième mandat. "Je n'ai rien sollicité mais je suis cependant assez content car cela illustre le côté rassembleur de ma liste", poursuit-il en rappelant avoir déjà reçu le soutien de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), du Nouveau Centre et du Mouvement Radical.

Je conduit une liste sans étiquette même si tout le monde connait ma sensibilité centriste." - Eric Fournier, maire sortant de Chamonix

Cette annonce intervient quelques jours avant le déplacement à Chamonix du président de la République. Un pur hasard de calendrier estime Eric Fournier. Pour l'instant, un seul autre candidat s'est déclaré dans la course à la mairie chamoniarde. Xavier Laffin conduira la liste "Chamonix s'engage".