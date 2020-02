MUNICIPALES 2020 - Le maire sortant de Niort, Jérôme Baloge, présente son programme de campagne

Niort, France

Le maire sortant de Niort, Jérôme Baloge, a officialisé son programme de campagne ce vendredi. Il se présente sans aucune étiquette politique et revendique une liste "affranchie des logiques partisanes". Jérôme Baloge ne se considère pas comme étant un candidat de centre-droit, il reconnaît tout au plus qu'il est à la tête d'une liste "centrée" ou encore "centrale puisqu'il y a des gens qui viennent de différents horizons". Le maire sortant candidat à sa réélection prône donc le rassemblement, quitte à brouiller les pistes politiques, notamment en faisant de l'environnement un fil conducteur de sa campagne.

Un programme qui vise à rassembler tous les Niortais

Jérôme Baloge tient à mettre en avant un programme ni de gauche ni de droite. "On est sur une logique niortaise, _on rassemble différentes sensibilités_. L'enjeu, ce n'est pas de mettre des étiquettes, il y en aurait plusieurs ou il y en a qui n'en ont pas. C'est de réunir les compétences et les bonnes volontés", souligne le maire sortant de Niort. Il tient à rappeler qu'il n'a reçu aucune investiture de parti politique. "Je n'en ai demandé aucune. Je ne peux empêcher personne de m'apporter un soutien. Par contre, je suis clair là-dessus, je suis un candidat libre : je ne fais l'objet d'aucun accord", affirme-t-il.

Jérôme Baloge, le maire de Niort, candidat à sa réélection, entouré d'une partie de son équipe sortante. © Radio France

Jérôme Baloge a accordé une large place à l'environnement dans son programme. Le maire-candidat souhaite notamment "rendre la ville quasiment 100% cyclable". "Cela ne veut pas dire des voies cyclables quasiment partout mais cela veut dire de la place pour les vélos partout mais de la place aussi pour le piéton", précise-t-il. Jérôme Baloge envisage également la mise en place d'une commission communale des mobilités qui réunirait les cyclistes, des piétons, des automobilistes, des usagers des transport en commun mais également des membres de conseils de quartier. Des parcs relais gratuits et des navettes express pour rejoindre le centre vont notamment être installés à l'entrée de Niort. Il propose d'élargir les horaires du réseau de bus gratuits vont être élargis : les horaires de pointe seraient maintenus pendant les vacances scolaires sauf l'été.

Parmi les autres mesures présentées ce vendredi matin, on retrouve également la mise en place d'un parcours lumière à Niort. L'idée est d'éclairer le patrimoine niortais quand la nuit tombe, grâce à des lampes LED, "économes en énergie".

On souhaite reprendre des couleurs la nuit et embellir la ville.

Jérôme Baloge, maire de Niort, candidat à sa réélection

La liste officielle sera présentée entre le 15 et 20 février : la moitié des colistiers doit être renouvelée par rapport à la liste sortante. Jérôme Baloge ne ferme pas la porte à la présence du socialiste Nicolas Videau sur la liste. La semaine dernière, Nicolas Videau a annoncé qu'il soutenait la candidature de Jérôme Baloge, alors que le Parti socialiste l'avait officiellement désigné pour qu'il construise une liste pour les municipales. "Je me réjouis que des personnes de qualité comme Nicolas Videau et d'autres aient envie de participer à ce rassemblement parce qu'une ville de Niort a besoin de tous les talents et de rassembler toutes les sensibilités", affirme le maire sortant.