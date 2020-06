Municipales 2020 : le maire sortant Jean-René Etchegaray réélu à Bayonne

A Bayonne, l'enjeu était de taille dans une commune-capitale dominée par le centrisme. Le maire sortant UDI l'a emporté de nouveau mais plus largement qu'en 2014 lors de son premier succès municipal.

Les électeurs de Bayonne ont désigné dimanche 45 conseillers municipaux et 22 conseillers communautaires. Le maire sortant UDI Jean-René Etchegaray a été réélu plus confortablement. En 2014 il l'avait emporté de 26 voix sur le PS Henri Etcheto. Ce dimanche, le maire sortant centriste s'impose avec plus de 1000 voix d'avance.

Résultats du second tour

"Bayonne Ville Ouverte - Bihar Baiona" (Henri Etcheto) 6225 voix ; 46.19%

"Bayonne, Toujours un Temps d'Avance" (Jean-René Etchegaray) 7252 voix - 53.81%

Inscrits : 32 161

Votants : 13 966 (43,43%)

Abstention : 18 195 (56,57%)

Exprimés : 13477 (41,90%)

Nuls et Blancs : 489 (283+206)

Résultats du premier tour

"Bayonne, Toujours un Temps d'Avance" (JR. Etchegaray) : 4909 voix / 40,33%

"Bayonne Ville Ouverte" (H. Etcheto) : 3623 voix / 29,76%

"Baiona Verte et Solidaire" (JC. Iriart) : 1597 voix / 13,12%

"Demain Bayonne - Bihar Baiona" (M. Bergé) : 1364 voix / 11,2%

"Bayonne Plurielle" (P. Lesellier) : 679 voix / 5,57%