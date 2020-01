Municipales 2020 : le MuniciVan de France Bleu fait étape à Cournon-d'Auvergne

La première date de notre tournée de proximité nous a conduit ce mercredi soir sur la place Gardet à Cournon-d'Auvergne. L'occasion d'aller à la rencontre des électeurs et des candidats. Prochaines étapes pour le MuniciVan : Thiers, Clermont-Ferrand et Vichy.

Cournon-d'Auvergne, France

Une campagne, des candidats, des programmes et des électeurs. Le véhicule de France Bleu Pays d'Auvergne baptisé "MuniciVan" effectue quatre escales chaque mercredi soir dans une commune auvergnate jusqu'au début des vacances de février. Votre radio avait fixé son premier rendez-vous ce mercredi soir sur la place Joseph Gardet à Cournon-d'Auvergne, deuxième ville du département du Puy-de-Dôme avec près de 20.000 habitants.

Cournon à gauche depuis 1989

L'occasion d'aller au contact des Cournonnais et de permettre aux trois candidats en lice d'exposer leurs projets. Parmi les dossiers prioritaires, la ZAC République, qui doit redessiner le centre-ville, la sécurité, ou encore la mobilité avec le pont sur l'Allier emprunté chaque jour par plus de 15 000 véhicules. Cournon-d'Auvergne est à gauche depuis 1989, mais l'ambition commune des trois listes est de ne pas devenir une cité dortoir et ne pas se faire absorber par Clermont-Ferrand.

Les Cournonnais devant le MuniciVan de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Gilles Buquet

Bertrand Pascuito inaugure le MuniciVan

Le maire sortant Bertrand Pascuito a ouvert le bal des invités. Élu en 2001 sous l'étiquette du Parti Socialiste, dont il s'est émancipé depuis, il a choisi de ne pas se représenter. A 66 ans, celui qui est aussi vice-président de Clermont Auvergne Métropole, s'est confié sur son bilan municipal.

Bertrand Pascuito maire de Cournon-d'Auvergne © Radio France - Gilles Buquet

L'heure du bilan municipal pour Bertrand Pascuito le maire sortant de Cournon-d'Auvergne Copier

François Rage sur de bons rails ?

Bertrand Pascuito passe la main et soutient la candidature de l'un de ses adjoints, François Rage. Président du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise) et directeur d'école, il conduit la liste "Réinventons Cournon", liste de gauche plurielle renouvelée à 50% depuis la victoire au 1er tour en 2014.

Soutenu par le maire sortant, François Rage conduit la liste "Réinventons Cournon" © Radio France - Gilles Buquet

François Rage conduit la liste "Réinventons Cournon" Copier

Michel Renaud leader de la droite unie

Leader de l'opposition municipale, Michel Renaud, conduira, comme il y a six ans, une liste de la droite unie "Ensemble pour Cournon". A 70 ans, cet ophtalmologue retraité,n qui continue à consulter une fois par semaine, a fixé deux grandes priorités : la sécurité et l'urbanisme.

Michel Renaud conduit la liste de la droite unie "Ensemble pour Cournon" © Radio France - Gilles Buquet

Michel Renaud conduit la liste de la droite unie "Ensemble pour Cournon" Copier

Stéphane Herman, centriste en marche

Le troisième candidat à la mairie de Cournon-d'Auvergne est Stéphane Herman. Membre du Modem, âgé de 45 ans, il conduit la liste "Mouvement pour Cournon". Ancien attaché parlementaire du député Michel Fanget, il se lance dans la bataille des municipales avec le soutien notamment de La République en Marche.

Stéphane Herman, membre du Modem, conduit la liste "Mouvement pour Cournon" © Radio France - Gilles Buquet

Soutenu par LREM, Stéphane Herman conduit la liste "Mouvement pour Cournon" Copier

Le MuniciVan bientôt à Thiers, Clermont-Ferrand et Vichy © Radio France - Gilles Buquet

La tournée du MuniciVan

France Bleu Pays d'Auvergne vous donne rendez-vous les trois prochains mercredis entre 18 heures et 19 heures pour la campagne des municipales en itinérance.