Municipales 2020 : le Municivan de France Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand

France Bleu vous fait vivre chaque mercredi soir la campagne électorale au plus près des candidats et des électeurs. La 3e étape de notre tournée municipale s'arrête ce mercredi 12 février sur la place de la Victoire en plein cœur de la capitale auvergnate.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Nouvelle étape pour le Municivan de France Bleu Pays d'Auvergne. Après Cournon-d'Auvergne et Thiers, focus ce mercredi 12 février sur l'élection municipale à Clermont-Ferrand. Notre véhicule de campagne sera installé entre 18 et 19 heures sur place de la Victoire, à deux pas de la Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption. Huit listes sont annoncées. Reste à savoir si elles pourront toutes trouver les 55 candidats nécessaires. Des municipales clermontoises qui ressemblent à ce qu'on a déjà connu il y a six ans, puisqu'il y avait déjà huit listes au 1er tour. Avec quelques variantes cette fois-ci.

Le MuniciVan sera installé le mercredi 12 février sur la place de la Victoire à Clermont-Ferrand © Radio France - © Géraldine Marcon

Bianchi en vert et contre tous

Non investi par la majorité présidentielle, le député Modem Michel Fanget avait d'abord décidé de conduire sa propre liste avant de renoncer et de s'allier avec le candidat LR Jean-Pierre Brenas. A gauche, les Insoumis de Marianne Maximi seront concurrencés par le collectif citoyen Cause Commune de Philippe Fasquel et par la candidate Lutte Ouvrière Marie Savre. Le Rassemblement National de la tête de liste Anne Biscos seraconcurrencé lui aussi par une liste les Patriotes conduite par Steven Seksek. Les grandes forces politiques clermontoises sont présentes. Avec une inconnue : La République En Marche. Est-ce qu'Eric Faidy, cadre chez Michelin et néophyte en politique, sera capable de créer une dynamique sur le plan local pour le parti gouvernemental?

75 ans de gauche

Tous opposés au socialiste Olivier Bianchi, qui brigue un 2e mandat. Le maire sortant a reconstitué la gauche plurielle sur le plan local avec sept partis qui le soutiennent et une forte présence écologiste. Avec 12 candidats Europe Ecologie Les Verts sur les 55 de sa liste. Il faut dire que cette campagne électorale clermontoise est très verte. Tous les candidats - ou presque - annoncent de grands projets en matière d'environnement, en faveur des mobilités douces. Ce sera l'un des grands enjeux de cette élection, dans une ville dirigée par la gauche depuis 75 ans...

La tournée du MuniciVan

France Bleu Pays d'Auvergne vous donne rendez-vous les trois prochains mercredis entre 18 heures et 19 heures pour la campagne des municipales en itinérance.

1ere étape : mercredi 29 janvier, place Gardet à Cournon-d'Auvergne

2e étape : mercredi 5 février, place Antonin Chastel à Thiers

3e étape : mercredi 12 février, place de la Victoire à Clermont-Ferrand

4e étape : mercredi 19 février, place Charles de Gaulle à Vichy

