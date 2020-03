Municipales 2020 : le premier tour des élections ce dimanche

Les Français votent ce dimanche au premier tour des élections municipales, maintenu in extremis malgré la crise du coronavirus et une abstention massive annoncée. Selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, un Français sur cinq, soit 22% des Français qui voulaient aller voter pourraient y renoncer par crainte d'être contaminé par le coronavirus.

Au contact direct des habitants, les maires élus en 2014 consacrent les derniers jours de leur mandat à organiser le scrutin et mettre en place les mesures de précaution. Poignées de porte, tables, isoloirs : tout doit être nettoyé avant le vote et des mesures sont prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.

La participation : enjeu N°1

Avec la crise sanitaire, la participation devient le premier enjeu du scrutin et l'inquiétude des électeurs laisse présager un nouveau record d'abstention. Les Français votent de moins en moins aux municipales depuis 30 ans et un sur trois (32%) estime qu'il y a "un risque élevé" d'être exposé au virus en allant voter, selon une enquête Harris Interactive.

Pour les spécialistes des mobilisations électorales, une baisse de la participation liée au virus toucherait en particulier un électorat âgé. Avec 63,55% de participation au premier tour en 2014, les municipales restent malgré tout le scrutin qui mobilise le plus après la présidentielle.

Les municipales en quelques chiffres

47,7 millions d'électeurs, dont 330.000 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne

902.465 candidats

500.000 sièges de conseillers municipaux

34.967 communes de France (un nombre en baisse de 3% par rapport à 2014, en raison du regroupement des communes)

20.765 listes enregistrées dans les communes de plus de 1.000 habitants

Autre volet du scrutin, les électeurs voteront également dimanche, avec le même bulletin, pour élire les 67.000 conseillers qui les représenteront au sein des intercommunalités qui détiennent l'essentiel du pouvoir local.

Quels gagnants, quels perdants ?

La barre relativement basse (10% des suffrages exprimés au premier tour) au-dessus de laquelle une liste peut se maintenir devrait se traduire par une multiplication des triangulaires, voire des quadrangulaires, au second tour. "On peut avoir beaucoup de situations de ce type et beaucoup moins de duels traditionnels", souligne Bruno Jeanbart de l'institut OpinionWay.

Avec l'effacement du clivage droite/gauche et la multiplication des listes "sans étiquette", les résultats du scrutin s'annoncent donc difficiles à décrypter et les discussions d'entre-deux-tours cruciales. À l'issue du vote dimanche, les candidats autorisés à se maintenir auront jusqu'à mardi 18 heures pour trouver des alliés ou fusionner leurs listes en vue du second tour, le dimanche 22 mars. Un second tour dont la tenue dépendra encore de l'évolution sur le front du coronavirus.