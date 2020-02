Municipales 2020 : Le rassemblement national jette l'éponge au Blanc

Faute d'avoir réussi à constituer une liste, le Rassemblement National renonce à se lancer dans la course à la mairie du Blanc. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Les cartes peut être rebattues au Blanc à un mois et demi des municipales. On savait que depuis l'automne dernier, le Rassemblement National tentait de constituer une liste et qu'il peinait à recruter localement pour porter cette candidature.

Ce mercredi 5 février, Mylène Wunsch, déléguée départementale du parti, confirme qu'il n'y aura pas de liste RN au Blanc, faute d'avoir trouvé suffisamment de personnes pour la constituer. Rappelons qu'au Blanc, une liste doit comporter 29 noms. Mylène Wunsch déplore la situation.

A l'heure actuelle, il reste donc potentiellement 7 listes en course pour le scrutin :