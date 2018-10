"J'ai décidé (...) de ne plus me cacher" : c'est officiel, Marcel Campion, sera candidat aux prochaines municipales à Paris en 2020. Dans un entretien accordé au Figaro, le roi des forains qui a cessé ses activités et s'est retiré du marché de Noël après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il qualifiait de "pervers" les "homos" qui "gouvernent" la capitale, confirme qu'il est prêt à affronter l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, aux prochaines élections.

À la tête d'un mouvement, Libérons Paris, il assure qu'il dispose déjà "quasiment de tous les candidats par arrondissements". Sa candidature officielle pourrait être déposée "d'ici trois à quatre mois" et aborder notamment les thèmes de la propreté de la capitale, de la dette et de la circulation a-t-il précisé au Figaro.