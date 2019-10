Municipales 2020 : le socialiste Eric Quénard se lance dans la course à Reims

Reims, France

Un seul candidat était pour l'instant officiellement déclaré à Reims. En voici un deuxième. Après Gérard Chemla, le candidat LREM, c'est donc Eric Quénard qui se déclare officiellement candidat pour les élections municipales de mars prochain. Eric Quénard, 47 ans, ancien premier adjoint d'Adeline Hazan entre 2008 et 2014 et depuis cette date, chef de file du groupe d'opposition la gauche solidaire et écologiste au sein du conseil municipal de Reims. Il a eu le temps de mûrir sa décision, de nourrir son projet au sein d'ateliers citoyens. "Réinventons Reims" a été lancé il y a vingt mois. Il dit avoir pris le temps de consulter, d'échanger avant de se lancer dans la course aux municipales. Aujourd'hui, plus que réinventer, Eric Quénard entend faire respirer Reims.

"Faisons respirer Reims"

Ce sera justement le nom de la liste ouverte qu'il veut porter. Liste ouverte au rassemblement de la gauche, parce que sans union c'est l'échec assuré prévient Eric Quénard. Il entend porter des idées en matière d'écologie, de solidarité et de démocratie. "Reims est polluée, on ne le dit pas assez souvent "souligne Eric Quénard sur France Bleu "mais l'endroit le plus pollué à Reims c'est la coulée verte. Et puis c'est une ville qui a mené des politiques de bétonisation. Il faut changer de modèle" dit Eric Quénard. Du vert, mais pas seulement puisque dans son programme Eric Quénard soumet des idées comme la gratuité des transports pour les moins de 25 ans et pour tous le week end, un plan de lutte contre la pauvreté ou encore l'instauration d'un budget participatif comme cela existe déjà à Epernay.

Son interview est à réécouter.