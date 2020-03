Municipales 2020: Lens face à la montée inexorable du Rassemblement National

En 2017 la ville de Lens crédite Marine Le Pen de 53% au second tour de la présidentielle et envoie un député FN à l'Assemblée Nationale. Le maire socialiste sortant part pourtant à la reconquête d'une terre traditionnellement à gauche.

A Lens pas de beffroi mais un hôtel de ville qui vient d'être rénové... et 6 listes en course pour le premier tour

Les scrutins s'enchaînent et se ressemblent à Lens. Une terre traditionnellement dévolue aux socialistes mais qui au cours des dernières élections plébiscite l'extrême droite. Pour tenter de conforter son ancrage, le parti de Marine Le Pen mise cette année sur la jeunesse et le pouvoir de séduction de son candidat.

A 30 ans, Bruno Clavet a défrayé la chronique en annonçant sa candidature aux municipales. Cet ancien mannequin qui a également participé à l'émission de télé-réalité X-Factor, a choisi de s'installer à Lens il y a un peu moins de deux ans. Il est salarié de la municipalité frontiste d'Hénin-Beaumont. "Je suis candidat parce-que j'habite Lens et je ne suis pas venu à Lens pour être candidat", annonce d'emblée ce marseillais d'origine pour couper court à toute accusation de "parachutage opportuniste". D'ailleurs s'il était candidat en 2014 dans le troisième arrondissement de Paris c'est parce-qu'il y poursuivait ses études! "Je suis Lensois d'adoption et je me sens tout à fait légitime, j'y paie mes impôts comme tout le monde".

pourtant à Lens, ses opposants et ses détracteurs l'appellent "le Marseillais". A la tête d'une liste qu'il définit comme "citoyenne et indépendante" Bruno Ducastel se targue même d'avoir établi son programme à partir d'une consultation des Lensois. "Un programme fait avec les Lensois et pour les Lensois" précise même ce conseiller municipal d'opposition sortant.

En 2014 il est élu au second tour après que la liste à laquelle il participait et sous la bannière UMP a fusionné avec une autre liste d'opposition. "Je ne me contenterai pas de jouer les arbitres... je peux jouer les trouble-fêtes et si je suis en capacité de la faire, je me maintiendrai au second tour et déposerai ma liste dès lundi".

Lens est socialiste depuis la nuit des temps mais l'extrême droite ne cesse de renforcer son implantation © Radio France - Jade Peychieras

De son côté le maire socialiste sortant parle de "reconquête". "Je suis bien conscient que les derniers scrutins ne nous ont pas été favorables, c'est le moins que l'on puisse dire, constate Sylvain Robert, mais nous sommes en phase de reconquête". L'ancien bassin minier du Pas-de-Calais est en plein repositionnement politique. "Mais les élections municipales n'ont rien à voir avec les scrutins nationaux" selon le maire lensois. Pour Sylvain Robert l'enjeu est local et il entend bien défendre son bilan et conforter les dernières décisions qu'il a insufflé avec son équipe sortante.

Trois autres listes de gauche briguent le fauteuil de maire: Naceira Vincent se prévaut de l'investiture des écologistes, Frédéric Cotton bénéficie du soutien de La France Insoumise et Michel Darras part sous la bannière Lutte Ouvrière.