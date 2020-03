Municipales 2020 : les candidats à Metz sont-ils à l'aise à vélo ?

Chacun son guidon et sourire de circonstance : au début du mois de février, l'association Metz à vélo a invité les candidats aux élections municipales de Metz et des communes de la Métropole à enfourcher leur vélo et à se promener à travers la ville pour se rendre des conditions de circulation à deux roues : travaux, carrefours dangereux, pistes cyclables incomplètes ou occupées par des voitures en stationnement...

Sincérité ou opportunisme ?

L'expérience a été positive, même si Hervé Ribon, le président de l'association n'est pas dupe : "Il faut faire la part des choses. Il y a des candidats qui sont sensibles à la question et qui comprennent qu'il est temps de mettre en avant le vélo. Mais on sent que d'autres candidats le font pour verdir un peu leur politique".

Metz à Vélo a également envoyé un questionnaire aux candidats pour évaluer leur "cyclo-compatibilité". "On attend une véritable politique, un véritable budget pour le vélo parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas développer s'il n'y a pas d'infrastructures et tout un ensemble de services derrière" détaille Hervé Ribon pour qui ces mesures seraient assez simples à mettre en place dans leur principe, "des pistes cyclables continues, en dehors des itinéraires voitures, réduire et contraindre l'usage de la voiture, la vitesse et le stationnement."

Situations variables dans la métropole

En février, La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette publiait son baromètre annuel des villes cyclables pour 2019. Metz y est classée comme ville "moyennement favorable". "Il y a eu des évolutions, concède Hervé Ribon, "on partait de très très loin mais ça a bien bougé. Il faut poursuivre ce travail la. Et travailler sur l'ensemble de la métropole." Car des communes comme Marly ou Montigny-les-Metz figurent comme des mauvaises élèves. La pratique du vélo y est considérée comme "très défavorable".