Municipales 2020 : les candidats devront se déclarer en préfecture à partir du 7 février prochain

Châteauroux

La préfecture de l'Indre a communiqué ce mercredi sur les dates de dépôt des candidatures pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020. Elles sont fixées pour le premier tour du vendredi 7 février 2020 au jeudi 27 février 2020 à 18 heures et pour le second pour le second tour, du lundi 16 mars 2020 au mardi 17 mars 2020 18h.

Le dépôt des candidatures est obligatoire pour tous les candidats pour toutes les communes du département. Les déclarations seront déposées à la Préfecture ainsi que dans les Sous-Préfectures, dans les conditions suivantes :