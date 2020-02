Municipales 2020 : les liens avec la métropole au cœur des débats dans le pays de Brest

C'est une question essentielle pour les communes qui font partie de Brest Métropole : comment renforcer son influence et se faire entendre au sein du conseil communautaire ? A Plougastel-Daoulas, la problématique est d'autant plus prégnante en raison de l'éloignement géographique.

Quelle place pour les différentes communes dans Brest Métropole ? La question revient à chaque élection municipale dans le pays de Brest. Le conseil communautaire étant composé pour moitié d'élus de Brest même (35 sur 70 aujourd'hui, 33 sur 66 pour le prochain mandat sauf modification), ceux des autres villes tentent de peser comme ils le peuvent pour faire valoir leurs préoccupations locales.

Quel rôle de la métropole ?

La métropole gère certaines compétences telles que les transport en commun ou la gestion des déchets dans l'ensemble des huit communes qui la composent : Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Guilers, Plouzané, Plougastel et Le Relecq-Kerhuon. 212.000 habitants vivent sur son territoire, et le double y travaille.

La question du développement urbain et économique est donc au cœur des ses prérogatives : Brest Métropole supervise notamment la création puis la gestion des zones d'activité, ainsi que les ports et l'aéroport de Brest-Guipavas. C'est aussi elle qui gère les chartes intercommunales de développement ou encore le logement social.

Plougastel-Daoulas : les enjeux d'une presqu'île

L'inclusion dans Brest Métropole de la commune de Plougastel-Daoulas est "une chance pour la métropole" estime le maire divers-droite candidat à sa succession, Dominique Cap. Mais ce dernier reconnaît qu'il faut "réussir à influencer les élus métropolitains brestois sur la question des transports". Contrairement aux communes voisines de Brest, les plougastels se heurtent à un pont de l'Iroise régulièrement congestionné.

Dominique Cap ("Plougastel, on l'aime !") veut donc ouvrir le débat sur le deuxième pont de Plougastel : "il a été fermé par le préfet pour des raisons de sécurité, mais on peut faire des travaux qui coûteraient moins cher que d'en construire un nouveau. Le trafic augmente de 6% par an !".

"On veut augmenter notre degré d'influence auprès de la métropole, c'est pour nous essentiel", acquiesce Stéphane Péron ("Plougastel Nouveau Souffle, soutenu par En Marche). Il compte ainsi miser sur la spécificité de la commune pour _"_devenir terrain pilote de certaines politiques dans les domaines du handicap, avec les écoles inclusives pour les enfants autistes par exemple, ou pour ce qui concerne l'économie circulaire".

La commune est en effet la plus rurale de la métropole, et bien connue pour ses fraises. Au-delà, David Moan ("Ensemble pour Plougastel, étiquetée à gauche) veut "redevenir le verger et le jardin de Brest Métropole". "Il y a aussi des enjeux de mobilité avec une partie de la commune qui n'est pas couverte par le service métropolitain de transports", précise-t-il.

Gilles Grall est le quatrième candidat dans la commune avec sa liste "Bien vivre Plougastel" (sans étiquette).