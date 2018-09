Besançon, France

Jean-Philippe Allenbach, le président du Mouvement Franche-Comté, a l'intention de se lancer dans la bataille des municipales à Besançon, en 2020. Il vient de placarder des affiches dans la ville pour lancer un appel aux bisontin(e)s qui souhaiteraient figurer sur sa liste.

Dans son appel à candidatures, le mouvement régionaliste précise que sa liste "_comportera au maximum 25% de fonctionnaires et au maximum 25% de politiques_, tous ses autres membres étant issus de la société civile ou du secteur économique."

Jean-Philippe Allenbach n'a toujours pas digéré la fusion des régions. Son "principal projet" (sic) sera donc de _"défendre les intérêts de Besançon et de ses habitants face à Dijon et Paris et [...] de promouvoir tout ce qui peut permettre de rendre aux franc-comtois leur région, comme, par exemple, l'organisation en Franche-Comté d'un référendum de sécession d'avec la Bourgogne."_

Jean-Philippe Allenbach a déjà était candidat aux municipales à Besançon, en 2001, sous l'étiquette du Parti fédéraliste. Il avait dépassé les 4% de suffrages.