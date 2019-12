Municipales 2020 : Les Républicains estiment que "ce sera compliqué" de conserver Périgueux

Dordogne, France

"Il faut qu'Antoine Audi explique son bilan", explique le secrétaire départemental des Républicains en Dordogne. Il était l'invité de France Bleu Périgord matin, ce lundi 9 décembre. Selon Fabien Marty, "ce sera compliqué" de garder Périgueux. Au moins dix listes se présentent pour le scrutin de mars 2020 et certaines sont portées par des anciens adjoints du maire de Périgueux. Ils ont quitté la majorité à cause de conflits majeurs avec Antoine Audi.

Interview de Fabien Marty, secrétaire départemental des Républicains en Dordogne Copier

"Il faut qu'Antoine Audi reparle un petit peu à ses adjointes, tout n'est pas perdu car il y moyen de défendre ce bilan qui est très, très bon" estime Fabien Marty qui trouverait dommage que Les Républicains "perdent" la ville d'Yves Guéna.

J'appelle tous ceux qui étaient autour d'Antoine Audi à revenir et à essayer de garder cette ville"

Deux Bousquet en lice pour Terrasson

Pour les municipales de mars prochain, deux listes se présentent à droite pour la mairie de Terrasson-Lavilledieu. Une première liste est portée par Jean Bousquet. Il est l'adjoint au maire sortant Pierre Delmont. La deuxième liste est celle de Dominique Bousquet, le président des Républicains, et actuel maire de Thenon.

Selon le secrétaire départemental des Républicains, Dominique Bousquet "teste et regarde" car "il aimerait que la communauté de communes travaille bien avec la ville de Terrasson et cela n'a pas toujours été le cas. Il a proposé à Pierre Delmont de venir sur sa liste, pas d'être maire mais de venir sur sa liste et cela a été refusé donc il réfléchit à se présenter".