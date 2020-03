Municipales 2020 : les résultats dans les principales villes du Nord-Isère

Les maires élus dès le premier tour

A La Tour-du-Pin, il n'y avait pas de suspens. Le maire sortant, Fabien Rajon, élu pour la première fois en 2014, était seul candidat. Il est réélu avec 936 voix sur les 4780 possibles. Entre le fait qu'il y ait qu'une liste et le coronavirus, la participation ne dépasse pas les 23%.

A Vienne, où il y avait 3 candidats face au maire sortant, le Républicain Thierry Kovacs, ce dernier n'aura pas besoin d'un second tour puisqu’il totalise 52% des suffrages exprimés.

A Crémieu et Charvieu-Chavagneux, les deux maires élus depuis 1983 repartent pour un nouveau mandat. Gérard Dezempte rassemble 64% des suffrages exprimés face à Mamadou Dissa. A Crémieu, Alain Moyne-Bressand recueille 58% des suffrages face au binôme Eric Gilbert-Isabelle Florès.

A Reventin-Vaugris, c'était un duel de femmes et Blandine Vidor, maire sortant sort gagnante face à Elisabeth Célard, maire de 2005 à 2017. A La Verpillière et Roussillon, succès aussi pour les maires sortants Patrick Margier et Robert Duranton qui avaient face à eux deux listes. Au Pont-de-Beauvoisin, notez la réélection de Michel Serrano.

Il faudra un 2nd tour

A Bourgoin-Jallieu, le maire sortant faisait face à une division avec deux autres listes conduites par des membres de sa majorité de 2014. Il y avait aussi une liste de gauche et celle du Rassemblement national. Vincent Chriqui est en tête avec 34.48%. Il a 210 voix d'avance sur Damien Perrard, candidat de la gauche avec 30.57%. Jean-Claude Pardal, ex adjoint à la sécurité parti en dissidence cet été, est 3e avec 21.78%. Nathalie Germain pour le RN (9.65%) ne sera pas présente au 2nd tour et ne pourra donc pas réussir son pari de faire mieux que les 16% de Robert Arlaud en 2014. Joseph Benedetto (Agir, la droite constructive) membre de la majorité rassemble 3.51% des suffrages.

A Villefontaine, 8e ville du département, la moitié des candidats peuvent se maintenir dimanche prochaine : le maire sortant Patrick Nicole-Williams est en ballottage favorable face à Jean-Noël Salmon, candidat de la gauche et Ludovic Nassisi, liste sans étiquette.

En revanche, à l'Isle d'Abeau, si le maire peut bien se maintenir, Alain Jurado (élu mi 2015 suite au décès de Joël Grisollet) est en mauvaise posture et termine dernier avec 16.91%. En 3e position, on trouve l'une de ses adjointes, Véronique Verdel (17.18%). Cyril Marion et Cathy Simon, déjà candidats en 2014, totalisent respectivement 40.37% et 25.51%.

Aux Abrets-en-Dauphiné, commune née en 2016 de l'alliance de trois, malgré cinq listes, Benjamin Gastaldello, partisan de la fusion, a bien failli être élu dès le 1er tour. Il rassemble 48.59% des suffrages exprimés. Le maire sortant, François Boucly, fait 18.96%; François Baudot, opposant à ce mariage, recueille 14.77% quand Claire Chuzel-Marmot est la dernière à pouvoir se maintenir avec 10.07%.