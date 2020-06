Municipales en Isère : les résultats des principales communes du nord du département

Organisé 15 semaines après le premier tour, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le second tour des municipales est marqué par une faible participation. Une abstention inédite pour un scrutin municipal que l'on retrouve aussi en Nord-Isère. Voici quelques résultats dans les principales communes du Nord-Isère.

Bourgoin-Jallieu

Réélection de Vincent Chriqui (union de la droite) avec 42,44% des suffrages exprimés. Soit 225 voix d'avance sur Damien Perrard (union de la gauche) avec 38,14%. Jean-Claude Pardal (divers centre, soutenue par LREM) termine 3e avec 19,42%. Participation : 31,74% contre 32,59% en mars.

Villefontaine

il avait pris la suite de Raymond Feyssaguet, en cours de mandat, en 2016, c'était donc sa première campagne sur son nom. Patrick Nicole-Williams (divers centre) est réelu maire de Villefontaine avec 46,14%. Jean-Noël Salmon pour la gauche est 2e, suivi de Ludovic Nassisi (autre liste divers centre). Participation : 25,33% contre 29,45% en mars.

L'Isle-d'Abeau

Alain Jurado, le maire sortant , homme de gauche, 4e mi-mars, avait fusionné avec Cathy Simon (sensibilité de droite), arrivée elle 2e, et ce afin de battre Cyril Marion (liste divers centre). Cela n'a pas fonctionné. Cyril Marion, 48 ans, contrôleur de gestion et élu municipal depuis 2008 (dans la majorité puis l'opposition), l'emporte avec 55.73% des suffrages exprimés. Cathy Simon recueille 29.67% et Véronique Verdel (gauche) 14.61%. Participation : 29.04% contre 32.04% en mars.

Saint-Quentin-Fallavier

Michel Bacconnier, maire depuis 1977, repart pour un 8e mandat. Succès avec 52.46% contre 47.54 % pour David Cicala. Participation : 37.65% contre 38.70% mi-mars.

Les Abrets-en-Dauphiné

Benjamin Gastaldello, maire délégué de Fitilieu, bat François Boucly, avec qui il avait mené la fusion des communes des Abrets, Fitilieu et la Bâtie-Divisin, en 2016. Il recueille 58.15% des suffrages exprimés. Participation : 41% contre près de 45 mi-mars.

Le Péage de Roussillon

C'est André Mondange (divers gauche) qui permet à la gauche de reprendre cette commune perdue en 2014. Stéphane Spitters, le maire sortant, ne se représentait pas. André Mondange totalise 416 voix, contre 351 pour Charles Guigui et 346 pour Sébastien Courion. Participation : 30.95% contre 32.48% mi mars. Participation : 30.95% contre 32.48%.

Saint-Clair-du-Rhône

C'est dans cette commune qu'était en lice la seule liste gilets jaunes de France encore qualifiée pour ce second tour. Emmenée par Jessica De Los Muros, elle totalise 87 voix, c'est donc moins que les quelque 100 voix de mi-mars. Le maire sortant Olivier Merlin est réélu (614 voix) soit 74 d'avance sur le conseil municipal d'opposition (liste divers droite) Bernard Vilhon. Participation : 40.88% contre 40.17% mi-mars.

Saint-Jean-de-Bournay

Le maire sortant divers droite Daniel Cheminel (37.13%) est battu par Franck Pourrat (divers gauche) qui rassemble pile 1.000 voix, soit 54.67%). Jacqueline Gerboullet (divers centre) est 3e avec 8.20%.