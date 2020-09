Municipales 2020 : les scrutins d'une trentaine de communes des P-O peuvent potentiellement être annulés

Est-ce que dans certaines communes des Pyrénées-Orientales, on va devoir revoter pour les élections municipales ? Ce n'est pas impossible. Certains candidats n'ont en effet pas vraiment digéré les résultats de mars et de juin dernier.

Il faut dire que cette année, les élections municipales se sont passées dans des conditions inédites. En partie à cause du Covid, il y a eu beaucoup d'abstention. Un peu partout en France, des candidats ont estimé que le résultat était "faussé". Ils ont donc déposé des recours il y a plusieurs mois devant le tribunal administratif pour tenter de faire annuler certains résultats de scrutin.

Le tribunal administratif de Montpellier doit statuer d'ici fin septembre

Dans les Pyrénées-Orientales, il y a une vingtaine de communes de moins de 9 000 habitants où l’élection du maire pourrait être remise en cause : Passa, Catllar, Ille-sur-Tête, Bompas, Amélie-les-Bains, Villelongue-de-la-Salanque, Corneilla-la-Rivière, Amélie-les-Bains-Palalda, Tautavel, Llupia, Saint-André, Laroque-des-Albères, Saint-Paul-de-Fenouillet, Claira, Canohes, Villeneuve-de-la-Raho, Corneilla-Del-Vercol...

C'est le tribunal administratif de Montpellier qui doit donner sa décision. Il le fera au plus tard à la fin du mois, sachant qu'il sera possible de faire appel. A Saint-Jean-Lasseille et Nyls-Ponteilla, on connait déjà le résultat des recours déposés : ils ont été rejetés.

Et dans des communes de grande taille aussi on pourrait être potentiellement amenés à revoter. Des recours ont été déposés devant le tribunal à Perpignan, Canet-en-Roussillon, Cabestany, Saint-Cyprien, et Saint-Laurent-de-la-Salanque. Mais c'est à la fin de l'année que les premières décisions du tribunal administratif devraient tomber pour ces villes.