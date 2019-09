Municipales 2020 : les Verts annoncent une liste écologiste à Nancy mais pas de tête de liste

Nancy, France

C'est la première liste officiellement sur la liste de départ pour les municipales de mars 2020 à Nancy. Alors que Mathieu Klein se prépare, que Laurent Hénart attendra le début d'année prochaine pour se lancer, Europe Ecologie - Les Verts se lancent dans la "bataille" des municipales. Une envie "de la base même si ça le demandait fort d'en haut" reconnaît Frédéric Maguin, conseiller départemental EELV au sein de la majorité de Mathieu Klein.

Il y a de la place selon Frédéric Maguin

EELV lance donc une liste écologiste, ouverte à d'autres mouvements écologistes mais pas seulement. Frédéric Maguin, persuadé que même si le rapport de force ne plaide pas en faveur des Verts ces dernières années à Nancy, il y a malgré tout quelque chose à faire en mars prochain :

"Les choses, en six ans, ont changé et il y a une accélération, il y a une urgence climatique. On l'a ressenti il y a quelques semaines dans nos corps. Les difficultés de déplacements, elles sont là. Les décisions mauvaises qui ont été prises, on les ressent, plus de bus le dimanche à part les lignes 1,2,3 et 4. L'urbanisation avec Nancy Grand Coeur, c'est là."

Une tête de liste en fin d'année

Originalité de la liste écologiste, il n'y a à l'heure actuelle pas de tête de liste désignée. Un choix explique Frédéric Maguin :

"Il y aura d'abord un travail, rassembler des hommes et des femmes, travailler sur ce que nous voulons ensemble et à la fin, on verra qui sont les hommes et les femmes. Il y aura une ou un tête de liste, des adjoints en capacité de tenir ces rôles là. Ca se fera à la fin. Que ça surprenne oui, mais c'est notre façon de faire."

Le casting de cette liste devra être prêt en fin d'année 2019, tout début 2020.

"On ne se bat contre l'un ou l'autre"

Une liste indépendante écologiste au premier tour : cela veut dire que Mathieu Klein ne pourra pas compter sur cette force politique au premier tour s'il confirme sa candidature. Un "éclatement" qui ne préoccupe pas Frédéric Maguin :

"On ne sait pas encore qui sera candidat. Qui dit qu'il n'y aura pas d'autres listes ? Au conseil départemental, nous travaillons mais il y a eu un contrat, des engagements de pris. Il y a des communistes, des socialistes, des écologistes, c'est une grande coalition. On travaille bien [...] On va nous reprocher de vouloir diviser la gauche ? Il n'y a pas de côté sentimental , on ne se bat pas contre l'un ou l'autre, on se bat pour un projet. Ce qui se passera au soir du premier tour ? On verra bien ce qui se sera passé quand les bulletins auront été mis dans l'urne."

Une liste participative à laquelle vous pouvez contribuer via l'adresse électronique suivante : eelvnancy.2020@gmail.com. Des rencontres auront lieu dans les quartiers de Nancy à partir du 1er octobre prochain.