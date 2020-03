Municipales à Aix-les-Bains - Loin de la carte postale, une liste choisit de pointer les squats

La liste "l'alternative Aix-les-Bains écologique et solidaire" menée par Dominique Fié a choisi de montrer du doigt une barre d'immeuble du quartier Marlioz, barre qui doit être détruite dans le cadre d'une vaste rénovation urbaine. 40 % des logements sont toujours occupés. Les autres logements vides sont en principe fermés par des plaques en tôle, mais dans les faits ils sont réduits à l'état de squats insalubres.

Des matelas dans des logements sans portes © Radio France - Christophe Van Veen

"Un scandale" loin de l'image d'Epinal de la ville thermale, dénonce Marilia Maria, numéro 2 sur la liste. "Les gens payent 500 euros de loyer et vivent en face de squats. C'est sale. C'est indigne. Quand j'entends parler de la Riviera des Alpes, quand on sait que cette ville est riche, on ne peut pas vivre dans de tels immeubles." Les opposants au maire sortant lui rappellent "qu'il a le devoir de garantir la sécurité des citoyens. Si un feu part, ça ira très vite. C'est un danger. Il y a des familles avec enfants qui vivent juste à côté de ces squats."

Des logements qui restent ouverts aux quatre vents © Radio France - Christophe Van Veen

Poubelle © Radio France - Christophe Van Veen

Cage d'escalier © Radio France - Christophe Van Veen

Les quelques habitants rencontrés sont soit fatalistes soit résignés. Ils ne veulent pas témoigner car ils sont en attente de solutions de relogements.

"Une situation compliquée temporaire"

Renaud Beretti aux commandes de la ville thermale "connaît la situation propre à toutes les rénovations. Une situation compliquée temporaire en attendant de reloger tout le monde." Il préfère insister sur les 60 % qui ne sont plus là, qui ont trouvé des solutions de relogement. A chaque logement vide, des plaques métalliques scellent l'appartement "mais des jeunes viennent les découper avec des pinces. Et il y a quelques squats et des dégradations."

Clairement, cette visite guidée pour la Presse n'est pas du goût de Renaud Beretti. Le maire élu par le conseil municipal après le retrait de Dominique Dord est candidat et il dénonce une manœuvre _"_à quelques jours du premier tour". "Monsieur Fié saisit une opportunité pour insister sur un seul aspect, certes négatif". Il aurait préféré que "Dominique Fié soit plus présent pour défendre les dossiers et obtenir 54 millions d'euros pour rénover le quartier".

Renaud Beretti a donné sur place une conférence de presse il y a une semaine "pour insister sur les effets positifs de la rénovation" et il regrette que la presse n'ait pas été "nombreuse à se déplacer". Il estime que les habitants sont associés à cette rénovation avec un conseil citoyen de quartier, rénovation qui ne pourra commencer que quand la centaine de logements de la barre seront vides.

Les autorités annoncent un nouveau quartier pour 2026.

De fait, la tête de liste d'opposition Dominique Fié reconnaît que le projet de rénovation sera positif, mais "il faut s'occuper en urgence de ceux qui restent en attendant le début des travaux."

La barre d'immeuble est gérée par l'OPAC de la Savoie, émanation du conseil départemental de la Savoie.